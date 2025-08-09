Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Elogio a la empatía

Me alivia enormemente saber que hay más solidaridad en esa playa que racismo, aunque soy consciente de que la actitud de quienes se erigieron en policías improvisados no es un hecho aislado

José Segura Clavell

Director general de Casa África

Sábado, 9 de agosto 2025, 10:14

No sé si habrán leído la noticia o la habrán podido ver en el informativo televisado: el pasado 1 de agosto, en la popular playa ... del Sotillo (Granada), una embarcación arribó cargada con migrantes de origen magrebí que se lanzaron al mar a unos pocos metros de la orilla y nadando llegaron a la playa abarrotada de bañistas y sombrillas. En unos instantes, nueve de ellos acabaron tumbados sobre la arena de ese trocito de costa, retenidos por usuarios de la playa que corrieron hacia ellos, los derribaron y los inmovilizaron hasta la llegada de la Guardia Civil. Se trasladó a la mayoría de estas personas al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) del puerto de Motril, mientras algunos de los testigos de la escena expresaban indignación y repulsa en redes sociales y ante medios de comunicación frente a tanta innecesaria violencia, protagonizada por un pequeño número de bañistas. Estas escenas me hicieron preguntarme qué puede impulsar a una persona que pasa el día en la playa a levantarse de su toalla y ponerse a cazar a otros seres humanos que lo acaban de arriesgar todo.

