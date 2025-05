Preguntas de barra de bar

En tertulias de café y similares es Eurovisión tema recurrente. Al margen del genocidio que comete Israel con el pueblo palestino, abundan los debates sobre ... la calidad de los temas. En el caso español, tras Melody, como antes Nebulosa y Blanca Paloma, hay quien se cuestiona si merece la pena seguir acudiendo. En caso afirmativo, ¿para cuándo apostar por algo diferente? Sugiero escuchar temas recientes de Rufus T Firefly, Carlos Ares, Ale Acosta o Lori Meyers, para atrevernos a probar con algo fresco y distinto. Seguro que del 20 no pasamos, dirán... Pero, ¿y si no es así?

Anda el PSOE de Extremadura enfrascado en una estrategia para que en unos días sea diputado regional un señor llamado Miguel Ángel Gallardo. El objetivo, el aforamiento, para cambiar el rumbo de una investigación judicial. ¿Qué se quiere esconder con la estrategia? ¿ Y por qué encima intentan hacernos creer que es para mejorar la calidad de la tramitación del proceso abierto?

Otro señor que no tengo el gusto de conocer, Alberto González Amador; a la sazón, novio de Isabel Díaz Ayuso, en el marco de una investigación judicial donde tiene protagonismo, ha dicho que su abogado negoció con Fiscalía a sus espaldas, con respecto a la comisión de varios delitos fiscales. Fue hace tiempo. Si no le gustó el proceder, ¿por qué no actuó para que quedara sin efecto? ¿Y por qué sigue con ese letrado?

En este fin de semana se juega la fase final de la Euroliga, en baloncesto. 'Cerquita'. En Abu Dabhi. Está claro que mandan cada vez más los petrodólares. Así el panorama, ¿qué alternativas nos dejan a los que nos apasiona el deporte de competición relacionado con la proximidad?

Y acabo. De la UD depende en parte el futuro del Leganés. ¿Saben los pepineros que están en manos de una entidad venida a menos, pese a su gran afición? ¿De verdad se creen que los amarillos puntuarán en Cornellá?