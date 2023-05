Manrique (no) es de todos

Soy vecino de Teguise desde hace un cuarto de siglo. Es verdad que en Costa Teguise, localidad con características dispares a la mayor parte de resto de pagos del municipio. Pero con todo, un teguiseño más, con la familia plenamente arraigada en el lugar, orgullosos todos de ser costeros.

En una superficie de 264 kilómetros cuadrados, lo que hace de Teguise el ámbito local más amplio de Lanzarote, cierto es que con La Graciosa en el mismo saco; somos unos 23.500 empadronados. O sea, 23.500 ciudadanos que no hemos tenido la suerte de tener una representación municipal apropiada en relación con la campaña emprendida en 2018; sin ánimo de lucro y con riesgo de comprometer su patrimonio personal, por varios ciudadanos interesados en concretar una escultura popular en homenaje a César Manrique. Y así es, porque resulta que el Consistorio de Teguise ha quedado retratado con la muy dudosa referencia de haber sido uno de los tres ayuntamientos que faltó al compromiso de facilitar fondos o de prestar logística al menos. Los otros dos fueron los concejos de Haría y Tinajo.

No es una invención. Tal cual se dijo en la presentación de resultados de los portavoces de la iniciativa popular, el jueves, para anunciar la disolución de la asociación, una vez cumplido el objetivo y estar las cuentas cerradas y listas para su pase de revista. La relación de incumplidores se ofreció tras la pregunta que formuló un servidor. Y en honor a la verdad, en la respuesta no hubo tono de reproche y malestar. Si acaso, pude inferir un cierto tono de pesadumbre, por aquello del que dirán. Pues mal entendida la situación, en unos años alguien podría interpretar que los teguiseños no quisimos saber de Manrique.

Llegado el caso, para que conste, fallaron nuestros gobernantes. En absoluto es una tara atribuible a los que votamos para ser representados.