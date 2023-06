De Vox a Bildu

Son tiempos oscuros para la política española. A la radicalización ya consolidada en el panorama partidista en el Congreso, hay que sumarle la entrada con responsabilidad de gestión en los diferentes gobiernos regionales de muchos diputados de Vox, dejando en evidencia la cantidad de 'iluminados' que abundan en ese partido, con un mensaje tan duro como estúpido, presumiendo de un continuo negacionismo a todo: desde las vacunas y la existencia de la pandemia, hasta al cambio climático, pasando por la violencia de género o impulsando mensajes que afecten a la comunidad LGTBI, entre otras tropelías que este, nuestro país, no merece. Votar a Vox es hacerlo por un partido, a día de hoy, peligroso para lo más valioso que pueda tener el ser humano, la libertad.

Y si en los orígenes de Vox tenía mucho peso su firme postura contra el terrorismo de ETA, esa banda de asesinos que tantos años aterrorizaron a España, hoy también vemos como el brazo político de los criminales tiene su propio partido, que no es otro que Bildu, que no sólo no ha pedido perdón a las víctimas y a todos los españoles, sino que encima se permite la desfachatez de incluir en sus listas electorales a los que hasta hace no mucho tenían en la diana con final mortal a muchos diputados y concejales.

Algo falla cuando los asesinos pueden seguir celebrando homenajes a los etarras en plena calle o cuando pueden salir de la cárcel al escaño con las manos aún manchadas de sangre. Y algo falla cuando los tarados que niegan la violencia machista tienen opciones reales de gobernar este país. Ojalá veamos algún día altura de Estado entre el PP y PSOE.