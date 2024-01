La ratonera

Empezó a lo grande el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en su flamante ubicación de La Isleta. Un sentido y apasionante concierto de coches pitando, gente gritando, nervios al volante, insultos de toda clase y creatividad, un buen espectáculo. Un primer día en el que el colapso fue monumental -¡qué sorpresa!- y donde quedó claro que la improvisación suele tener nefastas consecuencias. La entrada y salida de La Isleta, con Belén María como uno de los puntos negros, unido al habitual caos de la salida de El Sebadal y del puerto, ha convertido al popular barrio capitalino en una privilegiada ratonera donde no se sabe muy bien ni cómo entrar ni como salir, eso sí, con batucada de fondo, para que la espera se haga un poco más amena.

Sorprende la nula capacidad municipal para alertar a la población sobre lo que iba a suceder el primer día de la fiesta, avisando con apenas 24 horas de antelación, como si el pueblo estuviera actualizando cada cinco minutos el portal de noticias del ayuntamiento. Los vecinos de La Isleta ya sabían lo que iba a suceder, como así han alertado en numerosas asambleas para analizar este tema, siempre teniendo en cuenta la alegría generalizada de que el carnaval vuelva al barrio, pero con consenso y cabeza.

He visto los mapitas de colores con las rutas alternativas para no morirse del asco con el coche en las zonas de celebración, y me sigue sin quedar claro cómo entrar y salir de esta zona sin perder años de vida en el intento. Quizás sea porque mi capacidad de comprensión sea limitada. O puede que los encargados de hacer los dibujitos ya estaban de carnaval.