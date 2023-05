Un paraíso a medias

Ya son bastantes los artículos escritos en este diario de campaña y si en algo estamos de acuerdo la mayoría, es en el hartazgo que nos producen los constantes reproches intercambiados entre figuras políticas y las promesas de todos ellos que aspiran a ocupar un puesto, en el que supuestamente velarán por los intereses y derechos de todos los ciudadanos. Lo que mis compañeros y yo estamos reflejando en estas pequeñas crónicas es el desapego generalizado de una sociedad que en su mayoría, no se ve representada por ninguna de las fuerzas políticas que se postulan y que, de no cambiar el modelo 'democrático' actual, seguirán sin estarlo.

Durante mis años de adolescencia mi interés por la vida política fue más bien inexistente, puede que algo propio de la edad, pero ahora, después de haber vivido fuera y haber votado en más de una ocasión, puedo decir que entiendo el por qué. Con la política me pasa como con el fútbol, pienso que algunos son demasiado críticos con todo lo que se hace, otros echan balones fuera y culpan a sus rivales y muchos son fanáticos, incapaces de hacer autocrítica cuando los suyos lo hacen mal. Siempre me ha gustado el fútbol, fundamentalmente por lo que pasa dentro del campo, de la negatividad que le rodea intento abstraerme, lo mismo con la política, me aburre ver a los que toman las decisiones por nosotros enzarzarse como dos niños por ver quien tira un penalti.

El domingo ejerceré mi voto porque veo necesario un cambio, sí, pero sintiéndolo mucho, dudo que llegue a raíz del próximo 28M

No hace tanto que me dedico a esto del periodismo y menos aún a cuestiones de política y economía, dos de los motores de nuestra sociedad, pero en este poco tiempo, me he dado cuenta de algo muy importante, no creo que influya en gran medida quien salga elegido para representarnos, porque al final, nuestro poder para decidir sobre lo que se hace en nuestra tierra es testimonial, gobierne quien gobierne.

Por supuesto, unos lo harán mejor que otros, pero no veo a ninguno de ellos poniendo nuestros intereses por encima de los suyos. Considero que Canarias merece unos políticos a la altura de lo que ofrece su tierra y su gente, porque el buen canario es agradecido, cercano, siempre dispuesto a tenderle una mano a quien lo necesita, eso es para mí el paraíso canario, no solo el turismo de sol, playa y hoteles a punta pala; las islas merecen ser cuidadas y respetadas, se lo debemos. El domingo ejerceré mi voto porque veo necesario un cambio, sí, pero sintiéndolo mucho, dudo que llegue a raíz del próximo 28M.