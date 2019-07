Innecesaria crueldad de Sanidad

La misma Sanidad que no supo salvarla, ahora, ya muerta, alega que la protege. Cruel

Esa joven intuía que algo iba mal. Que le dolía demasiado. Que se sentía muy débil. Pero confió en quienes la atendieron en Urgencias de Atención Primaria. Puso su salud, y su vida, en manos de quienes la despacharon como a uno más, como a tantos que podían mandar a casa con un simple tómese un termalgin. Vaya por delante que no dudo de la profesionalidad de la inmensa mayoría del colectivo médico, pero el problema es que su responsabilidad es muy alta, muy, muy alta, y cuando se equivocan, se equivocan con la vida de seres humanos. Quién sabe si aquella joven habría estado hoy viva si alguno de los que la vio en el centro de salud le hubiera dedicado 10 minutos más. O si quiso comprobar su diagnóstico con alguna prueba que fuera más allá de su, no digo que no, científica intuición. Lo cierto es que aquella chica hoy ya no lo puede contar. Cuando entró en Urgencias del Insular llamó a su pareja y padre de su niño para transmitirle, sorprendida, que después de tantas idas y venidas resulta que tenía neumonía. La mandaron a la UCI, la sedaron y ya no dijo nada más. No pudo decir nada más. Su vida se apagó, pero no su eco.

Su madre, Lucía, ha decidido heredar la lucha que, está segura, su hija habría emprendido. Quiere saber la verdad. Pero se ha topado con un muro, un muro cruel, el de la Sanidad burocrática, esa que se agarra a un clavo ardiendo para decirle a su madre, con todo el cinismo, que le niegan la información que ella pide precisamente para garantizar la protección de su hija. Tal cual. Le hablan del derecho a la intimidad de su hija. A su madre. Sin ponerse coloraos. La misma Sanidad que no supo salvarla, ahora, ya muerta, alega que la protege. Cruel.