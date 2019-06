Hay que respetar las urnas

Sé que las declaraciones de los políticos canarios quieren dar la impresión de que los pactos van a ir por los senderos marcados por los resultados electorales, pero no acabo de fiarme (lo ocurrido en Telde o Arrecife son ejemplos claros de lo que puede hacerse con el voto ciudadano cuando se juegan poltronas), y hasta que los acuerdos se materialicen tendremos la duda. La culpa no es mía, sino de la variopinta historia de los pactos en Canarias.

A pesar de esas declaraciones dentro de los carriles previstos, contrasta el paisaje político local y autonómico, confuso, embarullado e indeciso ante los posibles pactos en las instituciones de más peso en Canarias, con la imagen supuestamente nítida de que en Madrid solo hay una posibilidad de gobierno, que pasa por Pedro Sánchez, quien parece proclamar con su actitud pausada y que ya empieza a ser exasperante que tiene varios ases ganadores: 1) que parece ser que nadie quiere que haya nuevas elecciones porque unos por unas causas y otros por otras, tienen todos el patio revuelto, y aunque no hayan tenido buenos resultados el 28 de abril, puede que valoren el pájaro en mano, porque en una nueva convocatoria las cosas podrían empeorar; 2) se muestra seguro de que puede soplar a su favor el viento de los pactos autonómicos, soñando el cuento de la lechera que le dé los dos votos navarros y los dos de CC que le permitan no necesitar siquiera la abstención de Bildu y los independentistas catalanes, a cambio de carambolas autonómicas muy llamativas; 3) quién sabe si espera que finalmente Albert Rivera prefiera tocar poder a mantener su ya desgastado cordón sanitario; 4) o tal vez siga confiando en la “baraka” (potra en árabe) que le ha acompañado en su trayectoria. Por esperar que no quede, lo que pasa es que no sé si tendrá manos para controlar los hilos de tantas variables, y la suerte dura exactamente hasta que se acaba.

Si se materializan alguna o todas las posibles combinaciones que invistan a Sánchez a costa de juguetear con las comunidades autónomas, se habrá consumado un fraude electoral en muchos lugares, que no sería el primero en Canarias, donde no suele ser condición indispensable haber ganado las elecciones para gobernar. Se ha podido conservar la Presidencia y el peso del gobierno sin ser la primera fuerza parlamentaria, porque, por causas domésticas o estatales, se produce el milagro (o el portento, que a veces es cosa del diablo). Las elecciones autonómicas arrojaron unos resultados que alzan al PSOE como claro ganador, tras una campaña en la que su discurso era acabar con la repetitiva presidencia de CC durante 26 años. Es que no solo sería chirriante subir a bordo a quienes se dijo en campaña electoral que había que echar del gobierno; es que, conociendo los modos al uso por aquí, no sería raro que CC pretendiera ocupar la presidencia y con ello el timón del gobierno con el apoyo de quienes les ganaron en las urnas. No sé en qué idioma explicarían los socialistas esta cabriola impresentable, y ni los votos para la investidura de Sánchez justificarían una astracanada de ese calibre. Y esto vale para un posible pacto PSOE-PP, porque los resultados electorales son algo más que aritmética parlamentaria.