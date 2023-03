El gran patrón

Fue especialmente interesante la claridad con la que habló Juan Roig, presidente de Mercadona, sobre la subida de precios que ha experimentado su cadena de supermercados en los últimos tiempos, sobre todo teniendo en cuenta que su principal lema es «siempre precios bajos».

El dirigente empresarial, de los más importantes de España y uno de los destacados de Europa en ese sector, asumió sin tapujos que «han subido los precios una burrada», cuando lo normal, a lo que estamos acostumbrados, es a escuchar diferentes tecnicismos como justificación de lo evidente, como es el hecho de que Mercadona ahora es significativamente más caro que antes.

Roig, un personaje singular y que no se suele andar por las ramas cuando tiene que explicar algo, argumentó que no haber realizado esta subida hubiera significado el desastre en la cadena de producción, por lo que lamentablemente ha tenido que subir los precios un 10%. El enfado de sus clientes, justificado, no debe centrarse en su figura, sino más bien en la deprimente inflación que vivimos ocasionada, o eso dicen, por la guerra de Ucrania. Que un empresario de éxito y referente quiera mantener viva su empresa, una de las principales de Europa, no es algo que deba alarmarnos ni sorprendernos.

En este sector hay mucha competencia, y el libre mercado precisamente es eso, acudir a otra cadena si tiene los precios mejores y una calidad acorde. Los clientes no pueden reprochar nada porque Mercadona no es una empresa pública, ni Roig un malvado ser. De hecho, él y su empresa es motivo de orgullo.