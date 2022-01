Gracias a los que dialogan

Carpas para inmigrantes en Arrecife que no pueden entrar en servicio. / CARRASCO

En Reino Unido gozan de un sistema donde los electores pueden escoger a sus representantes casi disfrutando de listas abiertas. No es tal, pero sí que dista de nuestras encorsetadas listas cerradas. Se trata del sistema mayoritario unipersonal. Esta última consideración es crucial, pues dota a la persona electa de enorme autonomía, hasta el punto de que la vinculación partidista suele figurar en segundo plano frente a los electores de la propia circunscripción.

Como consecuencia, los políticos británicos se ven obligados a valorar, discernir y mojarse sobre todo tipo de cuestiones. Y lo que es mejor, no les queda otra que dialogar y negociar. Con los adversarios y con los propios. Por supuesto que no están libres de las imposiciones del partido al que pertenecen, pero no hasta los niveles que se dan en España.

En nuestro caso, si desde la cúpula de una formación se marca blanco porque los contrarios dicen negro, todos a una. Dar opciones al gris, rara vez. Acontece con todos, Y como consecuencia, abundan las decisiones donde en vez de darse prioridad a los administrados, son capaces y capataces de respaldar acciones y medidas muchas veces más acordes al interés partidista que al bien común de las personas y todo lo que nos rodea o influye.

Ver las taras y poner el grito en el cielo es lo sencillo. Lo complicado es arreglar despropósitos, taras y malas situaciones. Por eso, es de agradecer que algunos de nuestros representantes aún sepan sentarse para buscar soluciones a inconvenientes y contratiempos. Verbigracia, sabemos que tenemos en Canarias muchos deberes por hacer en cuanto a la inmigración irregular. A base de negociar se ha logrado al fin que se vaya a instalar un SIVE y que sea ajeno al mirador de Guinate. A ver si se toma nota para tratar con dignidad la situación, porque a 29 de enero de 2022, humanidad, poca veo.