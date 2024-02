Vergüenza ajena por Néstor

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Creo que no me equivoco. Si pillamos una clase cualquiera de segundo, tercero o cuarto de la ESO en un IES de Las Palmas de Gran Canaria y le preguntamos al alumnado quién fue Néstor Martín-Fernández de la Torre, me temo que la respuesta podría ser desalentadora. Y podemos entonces tirar de tópicos y quejarnos del daño que hicieron la Logse y todas las que vinieron después, echarle la culpa a TikTok o refugiarnos en la creencia de que en nuestra época no pasaba. Excusas.

No se le puede pedir a un chiquillo que conozca aquello que su pueblo, entendido este como la comunidad en la que vive, ni respeta ni protege. ¿A cuánta gente le ha preocupado que el templo que custodia el legado de uno de los más reconocidos pintores del simbolismo español lleve cerrado siete años? La respuesta, como en el instituto, puede ser tanto o más descorazonadora. Por eso entiendo el cansancio, la soledad y cierto poso de amargura que destilaban esta semana en Ser Las Palmas las palabras del que sigue siendo director de esta entidad, Daniel Montesdeoca. Su desaliento produce vergüenza ajena en quienes pensamos que estos desagravios colectivos para quienes nos dejaron tan inmenso legado son solo un reflejo de nuestra propia mediocridad como sociedad. El Museo Néstor, víctima a pares de la maraña burocrática y de un indisimulado duelo de egos institucionales, es tristemente un faro de desidia que, sin embargo, también tiene otros exponentes en esta isla y en Canarias, como el Museo Canario, que se las ve y se las desea para sobrevivir. En fin, luego colapsamos la web cuando un godo se mete con nuestro acento. El enemigo no está fuera. Somos nosotros mismos.