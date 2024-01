Pena de carnaval

El enemigo lo tiene en casa, en la casa de todos. Ese es uno de los males que aquejan al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, al que no hay gobierno municipal que no parezca empeñado, se supone que siempre de manera involuntaria, en echar al pueblo en contra de su propia fiesta.

No deja de ser curioso que a estas alturas sigamos discutiendo, edición tras edición, dónde celebrar la que supuestamente sigue siendo la celebración popular por excelencia de la capital de la isla. Esta particular ruleta de la improvisación se llevó ahora el carnaval a La Isleta, una feliz idea que, paradójicamente, ha soliviantado al barrio al que tradicionalmente más se ha vinculado esta fiesta.

Me pregunto si no va siendo hora de que de verdad se inicie un proceso participativo, sereno y con tiempo, para que entre todos se consensúe una ubicación definitiva para el carnaval, un espacio que no moleste a nadie, sobre todo a residentes, y que se convierta incluso en un referente para la propia fiesta.

En ese proceso no debería quedarse nadie fuera, desde los colectivos y participantes del carnaval a los grupos políticos, el movimiento asociativo y hasta la patronal. Los tiempos han cambiado, y la legislación también, de ahí que lo más sensato pasaría por conseguir que el carnaval se acabe adaptando igualmente al contexto y la sociedad actual si no queremos que vaya languideciendo poco a poco.

Flaco favor le hacemos a una celebración de la que luego presumimos en el exterior si ni siquiera la aguantamos nosotros mismos y distraemos en titulares negativos, denuncias judiciales y movilizaciones de protesta una agenda que solo debería ser de pura alegría.