Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 24 de septiembre de 2025
Foto de archivo de una persona con discapacidad. C7

Por si le interesa

Incivismo y discapacidad

Gaumet Florido

Gaumet Florido

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:51

Plaza de San Juan, en Telde. Es domingo, víspera de la Subida del Cristo. Típico día de mucha afluencia. La feligresía es diversa, pero entre ... los incondicionales hay bastante gente mayor y también muchas personas con problemas de movilidad. Hay una plaza reservada para este tipo de colectivos y, sin embargo, ¡sorpresa! ¿Está ocupada? Sí. ¿Por un usuario autorizado? No. Un señor en actitud de espera y con los cuatro indicadores encendidos. Uno se acerca, le hace ver que hace mal y accede a regañadientes a dejar libre la plaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet da carpetazo al calor en Canarias y un meteorólogo sentencia el episodio: «Muy, muy raro...»
  2. 2 Macrorred de narcotráfico en Canarias: dos toneladas de droga intervenida, 34 detenidos y armas de fuego
  3. 3 Gritos de cariño y apoyo para Laly Rodríguez frente a la Valentina: «No más abusos»
  4. 4 Los dos policías acusados de agredir a un hombre en el centro comercial Yumbo niegan los hechos
  5. 5 Hallan una mochila con 22.250 euros en efectivo en Santa Cruz de Tenerife «al parecer producto de una herencia»
  6. 6 Tiró al perro por un acantilado para hacerle daño a su novia: condenado por violencia vicaria
  7. 7 Pedro Vega: «No tuve confianza en la UD; daba mi 300% y no iba ni convocado»
  8. 8 Enjambre de 22 terremotos en Tenerife: es «peculiar» porque es una zona nueva
  9. 9 Primera jornada de la huelga médica: «El pediatra no está y necesito que vea a mi hija pronto»
  10. 10 Denuncian las «aulas sauna» en Canarias y el consejero responde: «No soy el que pone el sol»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Incivismo y discapacidad

Incivismo y discapacidad