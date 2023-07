La culpa, de la periodista

El mundo al revés. Una periodista hace su trabajo, advierte, con educación, a un entrevistado, y por ende, a sus espectadores, de que hay un dato incorrecto en lo que está diciendo y resulta que la mala es ella, la sectaria, la mala profesional. La cosa no tendría mayor trascendencia si no fuera porque el entrevistado es Alberto Núñez Feijóo, más que probable futuro presidente del Gobierno de España, y la periodista, Silvia Intxaurrondo, que trabaja en el programa estrella de las mañanas de la tele pública, RTVE.

La entrevista se hizo en el contexto de una campaña electoral y hablaban, por cierto, de pensiones, no del tiempo que iba a hacer al día siguiente. A Feijóo no le gustó la corrección y la emplazó a que comprobara sus datos y que después pidiera disculpas. Pues no, el que dio marcha atrás, a su manera, fue el propio líder del PP. Intxaurrondo tenía razón. El Gobierno de Mariano Rajoy no subió las pensiones de acuerdo al IPC en 2012, 2013 y en 2017.

¿Y cómo reacciona esa España que madruga? Sin sorpresas, ajustada al guion. Toca ir a por ella. A señalarla. A mancillarla. El perfil de Twitter Plataforma Libre TVE (hay que ver cómo se denigran algunas palabras) la califica de «intolerable sectarismo».

Y nada menos que el eurodiputado Esteban González Pons, vicesecretario del PP de Feijóo, se descuelga con un tuit que parece una declaración de intenciones: identifica a RTVE con un partido y emplaza a dimitir a sus dirigentes cuando pierdan las elecciones. Un comentario nada inocente de un alto cargo del partido que, previsiblemente, dentro de poco, dirigirá RTVE. Es evidente. A la política actual le estorba el buen periodismo. Solo quieren palmeros.