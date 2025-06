La clave en la GC-1

Vaya por delante que tras años de miles de usuarios clamando en el desierto por una solución a los atascos en la GC-1 a ... su paso por Telde, es de agradecer que las distintas administraciones se hayan sentado en torno a una mesa a estudiar y pactar medidas, tanto paliativas como a medio y largo plazo. Y quede claro también que mi perfil no es técnico.

Solo hablo con la poca o mucha autoridad moral que te da ser un eterno, impaciente y obligado sufridor como usuario de esta vía y, en particular, del sentido de circulación que se lleva la palma en los atascos que colapsan la autovía en Telde, el sentido sur-norte, a la altura de La Mareta. Digo bien, sentido sur-norte y La Mareta.

Ahí está el nudo gordiano del problema, así que, para empezar, creo que las dos primeras acciones emprendidas no lo están desatando, precisamente. Primero, han habilitado un cuarto carril en sentido norte-sur que ha cortado la entrada a la carretera de La Pardilla. ¿Aliviará algo el tráfico? Puede, no digo que no, pero en ese sentido y en esa zona solo se ralentiza un poco la circulación los viernes entre las dos y las tres de la tarde. Espero que los estudios demuestren que ha merecido la pena dado el trastorno y el lógico enfado causado a los usuarios de la carretera de La Pardilla.

Y segundo, el que menos entiendo, han abierto un cuarto carril justo al paso de la GC-1 junto al centro comercial Las Terrazas, lo que ha obligado a bloquear una de las salidas del complejo a la autovía. Los que usamos esta vía a diario sabemos que nada más se deja atrás La Estrella y se inicia el descenso para cruzar el Barranco Real de Telde, la GC-1 coge carrerilla y se desatasca. Tengo la sensación de que nos han puesto puntos, pero no en la herida.