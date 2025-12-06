Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 6 de diciembre de 2025
Del director

Tres apuntes para cerrar la semana

El turismo ha demostrado una resiliencia espectacular

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 5 de diciembre 2025

El mal ojo de Sánchez. Si Pedro Sánchez fuese un ojeador deportivo o un seleccionador, habría que despedirlo por su empeño en apostar por ... los peores. Si fuese un jefe de Recursos Humanos, ya estaría en la calle buscando empleo. La sucesión de personas de su confianza en el Gobierno y, sobre todo, en el partido que han terminado entrampados en denuncias y con problemas judiciales es digna de tesis doctoral. Cada uno de esos elegidos tendrá que enfrentarse a lo que ha hecho, pero en el caso de Sánchez hay una responsabilidad política indudable. Los encumbró, no los apartó cuando llegaron las primeras alertas e incluso a algunos, como al preso Ábalos, los repescó. En todo caso, ¡tranquilos!, que aquí nadie parece que vaya a dimitir por ese desatino en los nombramientos.

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por unas populares sopas de sobre a la venta en supermercados de Canarias
  2. 2 El futbolista canario Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia
  3. 3 Vecinos de Santa Catalina exigen que se desmonte la feria: «La Navidad estridente no es paz, salud ni empatía»
  4. 4 Detenido tras atrincherarse reteniendo a sus padres en su casa en Telde: «Si los policías entran, reviento una bombona de butano»
  5. 5 Muere una niña de 13 años tras caerse de un edificio abandonado en Tenerife
  6. 6 Muere Juan Eduardo Rodríguez Suárez, entrenador de fútbol base en Gran Canaria
  7. 7 Supermercados abiertos el 6 de diciembre en Canarias: horario de Hiperdino, Mercadona, Spar, Carrefour, Alcampo, Lidl
  8. 8 Héctor Alemán sustituirá a Inmaculada Medina al frente del carnaval: «Vengo con muchas ganas»
  9. 9 Canarias se prepara para un puente empañado por la calima y la Aemet anuncia un repunte del calor
  10. 10 Todos los caminos en la UD apuntan a un mercado invernal con varias novedades

canarias7 Tres apuntes para cerrar la semana