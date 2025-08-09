Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Del director

Tres apuntes para cerrar la semana

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 8 de agosto 2025, 23:26

Televisión de reposiciones. Silvia Intxaurrondo, la periodista que puso contra las cuerdas a Alberto Núñez Feijóo en las anteriores elecciones con algo tan sencillo ... como advertirle de que lo que acaba de contar en una entrevista no era cierto, ha vuelto a la franja matinal de Televisión Española este mes de agosto. Su caso es una gota en el océano televisivo nacional, donde los programadores de las cadenas parecen convencidos de que en los meses estivales los espectadores no encienden el televisor. Nadie cuestiona que las estrellas de la pequeña pantalla tienen derecho a las vacaciones, pero no se explica el desprecio a la audiencia rellenando las parrillas con repeticiones de programas. Y menos se justifica en las franjas de mayor audiencia. Así como La 1 ha hecho una excepción plausible con ese retorno de Intxaurrondo en agosto, por las noches está repitiendo por enésima ocasión el espacio que tira del archivo musical del ente con comentarios oídos hasta la saciedad en boca de Santiago Segura. Si se sintoniza el 24 Horas, la cosa va de mal en peor, porque cada media hora las noticias son las mismas, con igual audio, igual sonido e igual montaje... Después los profesionales de la tele pública son los primeros que se quejan de la externalización de programas pero si ellos no ocupan el espacio de la actualidad, alguien deberá hacerlo.

