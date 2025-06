Tres apuntes para cerrar la semana

Comenta Compartir

Presidente silente. El silencio no es una opción cuando hay tantas preguntas que responder. Tampoco hay necesidad de más ruido, que ya sobra en ... el ambiente. Y el hombre silente es a día de hoy nada menos que el presidente del Gobierno de España y líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez. De quien más palabras esperamos, ninguna recibimos... y para una vez que le da por hablar, se queja de que eran las cinco de la tarde y no había comido... No hace mucho, el presidente optó por un retiro de cinco días que dejó al país en vilo, en una situación sin precedentes. Ahora, ni eso. No hay explicación sobre la cancelación de su agenda y tampoco si es que está atendiendo una crisis personal o familiar o negociando en secreto para resolver el conflicto entre Israel e Irán. En 'Los sonidos del silencio', Simon & Garfunkel cantaban que había «gente hablando sin hablar / La gente escucha sin escuchar / Gente escribiendo canciones que las voces nunca comparten / Y nadie se atreve / A perturbar el sonido del silencio». Pues Sánchez es nuestro Garfunkel. Cerdán tiene un aspecto más propio de Simon, las cosas como son.

Investigación estéril. La comisión de investigación del Parlamento canario sobre los contratos sanitarios afronta el tramo final de sus trabajos. El próximo lunes comparece el ministro Ángel Víctor Torres y después se sentarán los diputados a elevar conclusiones, a sabiendas de que el acuerdo unánime es imposible. Desde el minuto uno se vio que casi todos iban con sus respectivos veredictos ya emitidos y les daba igual lo que contestasen los comparecientes. En todo caso, estamos ante una comisión que llegó demasiado tarde:si algunos partidos y el Gobierno de entonces hubiesen dejado trabajar a la Audiencia de Cuentas, otro sería el cantar. Más oscuridad. En medio de toda la escandalera nacional a cuenta del caso Koldo y sus derivadas corruptas, el Gobierno sacó un informe sobre el apagón que afectó a la península durante casi todo un día y la única conclusión clara es que habrá que comprar velas, pilas, linternas... No es de recibo en un país mínimamente serio que el Ejecutivo concluya que las responsabilidades están aquí (Red Eléctrica) y allí (las compañías privadas) y que solo 24 horas después la primera, que es una empresa con participación pública, comparezca para decir lo contrario. En el asunto del apagón -y no es un chiste fácil- tocaba poner luz y taquígrafos, pero lo cierto es que ha echado otra losa de oscuridad y confusión.

