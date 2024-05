Tres apuntes para cerrar la semana

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Anomalía con el inefable Milei. Ese personaje inefable que se llama Javier Milei se encuentra en España. Tras una escala técnica en Gran Canaria, voló a Madrid para participar en un acto organizado por Vox, donde supongo que defenderá la bondad de las medidas que está aplicando en su país. Porque muy inefable que sea, que lo es, estamos hablando del presidente de Argentina, la persona elegida en unos comicios libres por sus paisanos. Por eso mismo no se explica que la visita no tenga la relevancia debida al máximo representante de un país con el que, además, tenemos lazos históricos, culturales, económicos y hasta sentimentales. Es una anomalía en toda regla y me da igual si la culpa es de Zarzuela, de Moncloa o de la Casa Rosada, porque en esto, como en otras cosas, sucede que entre todos los mataron y él solo se murió... Si yo fuera argentino no votaría a Milei pero hay que respetar la decisión de quienes lo hicieron y la representatividad derivada del cargo una vez investido, de la misma manera que él ha de hacer otro tanto con el Gobierno de España. Lo que no es de recibo es que España se permita este 'feo' institucional y, sin embargo, cuando llega el presidente de China todo sea alfombra roja y palio, cuando lo suyo dista mucho de ser una democracia. De las teocracias de los productores de petróleo, pues casi mejor ni hablar...

Europa y lo doméstico. Calientan motores los partidos ante el próximo inicio de la campaña electoral de las europeas, pero está claro que lo hacen en clave nacional, con el PP planteando los comicios como un plebiscito contra Sánchez y los socialistas como una defensa cerrada de su líder. Es una pena que se deje en segundo lugar lo relevante, que son las políticas a aplicar en el Parlamento Europeo, que es mucho más decisivo de lo que parece a tenor de las prioridades bastante domésticas de los partidos. Otra UD Las Palmas. El pasado jueves se vio a una Unión Deportiva Las Palmas con el cuchillo entre los dientes. Para que llegase esa reacción, ha habido que esperar a que el equipo pisara el borde del precipicio, en el que aún continúa (que no lo olviden, por favor). Da la sensación de que los jugadores se han dado cuenta de que, más allá de si Pimienta continúa o no en la próxima temporada, la cotización de cada uno de ellos no es la misma si son parte de un equipo que baja a Segunda que si son integrantes de un colectivo que, tras una mala racha, se salva y sigue en Primera. Ahora toca mantener la misma actitud en Cádiz este domingo.