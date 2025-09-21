Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Del director

Tres apuntes para abrir la semana

Lola García y Oswaldo Betancort apuntan a ser piezas relevantes en CC

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:18

Un debate necesario. A los debates no hay que tenerles medio, en especial si se hacen poniendo argumentos sólidos sobre la mesa, sustentados en datos ... incuestionables, y se afrontan, sobre todo, con respeto hacia quien piense lo contrario. Es lo que plantean algunos empresarios a cuenta de cómo aplicar en Canarias las normativas comunitarias en materia de control de emisiones en el transporte terrestre. En realidad, deberíamos decir 'como planteaba' la Unión Europea, porque lo último que llega de Bruselas es que todo está en revisión y se van a suavizar las exigencias. En ese contexto, el presidente y CEO de Domingo Alonso Group, Oliver Alonso, planteó este mes en un artículo de opinión la necesidad de adaptar las normativas a la realidad del archipiélago, que es diferente a la del territorio continental no sol por el hecho insular, sino incluso por el régimen de los vientos. En esto hay una cuestión de fondo que no es precisamente secundaria: la implantación de las energías renovables en Canarias cambia a dos velocidades muy diferentes. Por un lado está lo que se pide a los agentes económicos y por otro la realidad de unas islas donde vemos muchos molinos y placas, pero donde mayoritariamente se sigue quemando carburantes para garantizar el suministro eléctrico. Y seguirá siendo así mientras el sector público no se ponga las pilas y, sobre todo, consiga que Red Eléctrica y Endesa hablen el mismo idioma y acompasen sus respectivos planes estratégicos en Canarias.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 576 euros (todo incluido) ante alquileres imposibles: crece la demanda de las residencias de la ULPGC
  2. 2 Una menor migrante cuenta su experiencia en un centro: «Lo pasé muy mal, era una cárcel»
  3. 3 MetroGuagua no sale del túnel de Santa Catalina
  4. 4 El Gobierno pasa a Canarias a prealerta por calor tras una noche por encima de los 30 grados
  5. 5 La Aemet apaga los avisos y desvela el día en que el calor dejará de ahogar Canarias
  6. 6 Dónde saborear Gran Canaria, según Aníbal Falcón campeón de España de corte de jamón y Cuchillo de Oro
  7. 7 Ale García y su revés al sufrimiento
  8. 8 Molino Buen Lugar: pasión y sacrificio para hacer el mejor gofio de Canarias
  9. 9 Open Arms, ¿Salvamento Marítimo a la carta? (II)
  10. 10 Las bicicletas son para los valientes: La Fiesta de la Bici recorre Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Tres apuntes para abrir la semana