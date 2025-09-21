Tres apuntes para abrir la semana

Comenta Compartir

Un debate necesario. A los debates no hay que tenerles medio, en especial si se hacen poniendo argumentos sólidos sobre la mesa, sustentados en datos ... incuestionables, y se afrontan, sobre todo, con respeto hacia quien piense lo contrario. Es lo que plantean algunos empresarios a cuenta de cómo aplicar en Canarias las normativas comunitarias en materia de control de emisiones en el transporte terrestre. En realidad, deberíamos decir 'como planteaba' la Unión Europea, porque lo último que llega de Bruselas es que todo está en revisión y se van a suavizar las exigencias. En ese contexto, el presidente y CEO de Domingo Alonso Group, Oliver Alonso, planteó este mes en un artículo de opinión la necesidad de adaptar las normativas a la realidad del archipiélago, que es diferente a la del territorio continental no sol por el hecho insular, sino incluso por el régimen de los vientos. En esto hay una cuestión de fondo que no es precisamente secundaria: la implantación de las energías renovables en Canarias cambia a dos velocidades muy diferentes. Por un lado está lo que se pide a los agentes económicos y por otro la realidad de unas islas donde vemos muchos molinos y placas, pero donde mayoritariamente se sigue quemando carburantes para garantizar el suministro eléctrico. Y seguirá siendo así mientras el sector público no se ponga las pilas y, sobre todo, consiga que Red Eléctrica y Endesa hablen el mismo idioma y acompasen sus respectivos planes estratégicos en Canarias.

García y Betancort. El Foro CANARIAS7 sienta este lunes en la capital grancanaria a los presidentes de los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote. Lola García y Oswaldo Betancort, ambos de CC, gobiernan con pactos diferentes -la primera con el PSOE y el segundo con el PP- y apuntan a ser piezas relevantes a medio y largo plazo en el espectro nacionalista. Razón de más para escuchar lo que dicen. La victoria amarilla. Vuelve la euforia a la grada amarilla tras la victoria del equipo en Leganés, un campo en el que no es fácil salir con los tres puntos. En la segunda parte se vio a una Unión Deportiva Las Palmas bien plantada, con ideas claras de lo que había que hacer para contrarrestar el juego local y con diferentes alternativas en el juego, en especial cuando los jugadores de la retaguardia daban un paso al frente y rompían líneas. Queda mucha temporada pero la sensación es que el equipo se va asentando poco a poco. No tiremos voladores vendiendo la piel del oso del ascenso antes de cazarlo, ya pero la alegría no la quita nadie.

