Tres apuntes para abrir la semana

Las primeras derivaciones. Salvo imprevisto de última hora, este lunes empiezan a salir de Canarias los primeros menores migrantes no acompañados en régimen de ... protección internacional que son trasladados a la península. El Gobierno central cumple así con lo acordado con Canarias y, sobre todo, con lo que ordena el Tribunal Supremo, que tuvo que tomar cartas en el asunto para recordarle al Estado que la competencia en esos casos es suya y que ya estaba bien de mirar para otro lado. Las primeras salidas están rodeadas de un notable secretismo y se entiende: primero, porque son menores y que hay que preservar su anonimato y, segundo, porque es tal el grado de hostilidad política reinante en la península, que van a ser enviados a un terreno cargado de las minas del odio, el populismo, la xenofobia y el racismo. Ojalá los agentes jurídicos, que han sido tan celosos en este asunto, lo fueran tanto o más con quienes están sembrando el odio, que son los mismos que abogan por convertir Canarias en una especie de cárcel donde se queden de por vida los migrantes que lleguen en cayucos y pateras.

El encuentro entre Feijóo y Clavijo. El presidente del Partido Popular y el de Canarias han vuelto a coincidir en Galicia durante sus respectivos descansos vacacionales. Y se llamaron para verse. La imagen difundida por el dirigente popular el pasado sábado habla de un encuentro para tomar un café y un dulce en una cafetería de un municipio pontevedrés, pero seguramente hubo tiempo, entre buchito y mordisco, para analizar la convulsa situación política nacional. Feijóo ha dicho a los suyos que estén preparados porque no descarta un adelanto de las elecciones generales, pese a que Sánchez y su Gobierno insisten en que pretenden agotar la legislatura. Y en el horizonte está ese aviso de Sánchez de que presentarán presupuestos para 2026. Si así fuera, las miradas en el Congreso estarán depositadas en Junts y Podemos, pero también el PP estará muy atento a lo que haga Cristina Valido. Una cita sin Zelenski. El líder de Ucrania se está moviendo a la desesperada para intentar ser el tercero en la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia. Pero es evidente que ninguno de los dos tiene mayor interés. Además de buscar una salida al conflicto bélico en Ucrania, Trump y Putin quieren una foto que escenifique un nuevo orden mundial en torno a ambos. Y ahí Zelenski es un estorbo para sus planes.

