Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 11 de agosto de 2025
Del director

Tres apuntes para abrir la semana

El líder de Ucrania se está moviendo a la desesperada

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 10 de agosto 2025, 23:53

Las primeras derivaciones. Salvo imprevisto de última hora, este lunes empiezan a salir de Canarias los primeros menores migrantes no acompañados en régimen de ... protección internacional que son trasladados a la península. El Gobierno central cumple así con lo acordado con Canarias y, sobre todo, con lo que ordena el Tribunal Supremo, que tuvo que tomar cartas en el asunto para recordarle al Estado que la competencia en esos casos es suya y que ya estaba bien de mirar para otro lado. Las primeras salidas están rodeadas de un notable secretismo y se entiende: primero, porque son menores y que hay que preservar su anonimato y, segundo, porque es tal el grado de hostilidad política reinante en la península, que van a ser enviados a un terreno cargado de las minas del odio, el populismo, la xenofobia y el racismo. Ojalá los agentes jurídicos, que han sido tan celosos en este asunto, lo fueran tanto o más con quienes están sembrando el odio, que son los mismos que abogan por convertir Canarias en una especie de cárcel donde se queden de por vida los migrantes que lleguen en cayucos y pateras.

Espacios grises

