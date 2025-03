Tres apuntes para abrir la semana

Compartir

La fiesta y los hagiógrafos. Ya lo decían las Escrituras de la política: cuídate de los hagiógrafos porque te nublarán la vista y te llevarán ... por mal camino. Pues eso mismo deberían aplicarse los gestores del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Y cuando digo 'gestores' me refiero a los cargos electos con responsabilidades en la materia, pues son ellos los que deben dar explicaciones y son ellos los que han de escuchar a unos y a otros para tomar decisiones. Si solo atienden las loas de los hagiógrafos, mal les irá. En especial si se trata de los mismos que hasta casi ayer decían que el anterior director artístico era el mejor de la historia y de un día para otro cambiaron de criterio... ya se sabe que a rey muerto, rey puesto, sobre todo si el rey de turno renueva contratos... ¿Es mejorable el carnaval? Como todo en la vida, sí. No hay más que preguntar quién falló para no caer en la cuenta de que había vehículos 'oficiales' que no podían circular en la cabalgata por algunos tramos, cuando resulta que a las carrozas se las mira (o eso dicen) del derecho y del revés. O el desinterés de las empresas por competir por el cetro de la reina, mientras que por el de drag queen hay cada vez más demanda y también cada vez mayor monotonía en las propuestas sobre el escenario. Y el carnaval es la fiesta de la máscara, pero la gestión y la presentación de las cuentas no deben ocultarse bajo maquillaje alguno. Hoy, por cierto, mejor que mañana.

¿Esta semana habrá acuerdo? Una semana para conseguirlo. Fue lo que se nos dijo hace siete días en cuanto a los detalles sobre el reparto exprés de menores migrantes y la fórmula de financiación. Esperemos que se cumpla el calendario y este lunes tengamos sobre la mesa el documento y que vaya al Consejo de Ministros. Ya no es solo una cuestión de solidaridad, aunque sea a la fuerza, sino que hay unos menores con derecho a ser atendidos dignamente y es evidente que Canarias por sí sola no puede. Covid y conclusiones. Repasando las declaraciones políticas de los últimos días, está claro que no hay interés en extraer conclusiones en positivo sobre lo que pasó en el estallido de la pandemia. Tampoco sobre si el estado de alarma y el confinamiento son las medidas a aplicar en caso de que llegue otro virus con efectos similares. Ese debería ser el trabajo de las comisiones de investigaciones abiertas aquí y allá, pero se ve que la máxima es seguir polarizando y generando más odio. Muy triste.

