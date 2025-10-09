Quince años sin Adán Martín

El tiempo pasa de forma inexorable y los hechos se amontonan. Pero siempre hay huellas del pasado que no se borran. Una de ellas es ... la que toca recordar hoy: se cumplen quince años del fallecimiento de Adán Martín, que fue presidente del Cabildo de Tenerife, vicepresidente del Gobierno y presidente de Canarias.

Pero que fue, sobre todo, un constructor del archipiélago como un espacio único pese a la evidencia de que hay un océano que nos separa como islas -o que nos acerca, según se quiera mirar-.

Celebrar los fallecimientos no es la mejor de las ideas, pero reconocer esa huella de quienes se empeñaron en que su nombre y su legado traspasara generaciones sí que se justifica. Más aún cuando para entender la Canarias de hoy es preciso mirar hacia el pasado más reciente. Y en él sobresale Adán Martín, que fue uno de esos políticos que echó una mano para hacer una transición pacífica en Canarias entre el casi subdesarrollo al que condenaba el franquismo a las islas y una autonomía ochentera que tenía el reto de superar los pleitos insulares.

En esto último, lo de Adán Martín tiene mucho mérito. Él, como otros muchos, fue un referente de aquella Agrupación Tinerfeña de Independientes que en cierta medida creció en apoyos y votos reivindicando que era la hora de la isla frente a Gran Canaria. Cuando algunos preguntan por qué en la isla redonda no había un movimiento insularista similar, quizás, visto ahora con perspectiva, la respuesta la encontramos en que los partidos de ámbito nacional jugaron a hacer ese papel con sus dirigentes grancanarios. Eso permitió, por ejemplo, la supervivencia política de algunos. Y viniendo de aquel movimiento político que anteponía la isla a otras consideraciones, Adán Martín se elevó para ofrecer una visión de las ocho islas como un espacio único. Fue quizás su gran aportación, un legado que pervive hoy y que ayuda a entender la transición de aquellas AIC hacia Coalición Canaria.

Tras su muerte llegaron las de otros expresidentes y en cada una de ellas ha habido reflexiones sobre el papel de quienes estuvieron en lo más alto del poder y de la representación institucional de Canarias. Es un capítulo que no se ha resuelto del todo bien y que explica algunas miserias que no es el día para contarlas, como también algunos empeños en seguir en la primera línea, pero tampoco es la fecha para ello.

Hoy toca el recuerdo y la añoranza. No diremos que cualquier tiempo pasado fue mejor porque no es así, pero sí que hubo gente mejor que otros. Adán era uno de ellos.