Comenta Compartir

Imagino la cara de contrariedad del realizador al que le toca preparar el montaje audiovisual con las imágenes de los protagonistas del mundo del cine ... fallecidos en el último año que se exhibirá en la gala de los Oscar en la madrugada del próximo lunes cuando este viernes le sonó el teléfono:«Oye, que se ha muerto Gene Hackman y no puede faltar en el 'in memoriam'». Y así es: no debe faltar.

A falta de más detalles en torno a la muerte del actor y de su esposa, cuyos cadáveres fueron encontrados en el hogar familiar, estamos hablando de uno de los grandes de la interpretación de los años 70 a los 90, que prolongó su carrera hasta bien entrado este siglo y que desapareció sin despedirse cuando la enfermedad se cruzó en su camino. Para el recuerdo deja grandes interpretaciones, tanto en el rol de protagonista como en el de secundario, en papeles donde demostró que no encajar en el rol clásico del galán no está reñido con captar la atención del espectador desde el primer segundo en pantalla. Como también confirmó que un secundario puede robarle el protagonismo al actor principal. Al igual que sucede con las opiniones, que todas son respetables, con las actuaciones en pantalla ocurre que cada espectador tiene sus preferencias. Las mías, si de Hackman hablamos, son dos pero podían ser más de diez: me quedo con su Popeye en 'French Connection', aquel policía obsesionado por pillar al narco encarnado por Fernando Rey, y con el odioso sheriff Little Bill que imponía la ley a base de latigazos en su pueblo en 'Sin perdón'. Pero también estuvo memorable en 'La conversación' y en esa joya del cine negro americano con sabor europeo que fue 'La noche se mueve'. En su filmografía también hay decenas de títulos que entran en la categoría de 'alimenticios'. A fin de cuentas, los actores son personas y quieren, a ser posible, desayunar, comer y cenar -y ya puestos, hasta merendar-, de manera que acaban embarcándose en producciones perfectamente olvidables pero que ayudan a llegar a fin de mes. E incluso algunas de esas se convierten en éxitos taquilleros. El Hackman de los personajes complejos y rudos, como también el de los muchos títulos policiacos o de acción, también supo mostrar vis cómica, ya fuera encarnando a Lex Luthor en el primer 'Superman' junto a Christopher Reeve o como un recalcitrante conservador en la versión yanqui de 'La jaula de las locas'. Esperamos verle en el 'in memoriam' de la vigilia cinéfila de la madrugada del lunes. Se lo ganó a pulso.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión