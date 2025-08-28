Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 28 de agosto de 2025
Del director

Pirómanos

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:23

Entre las medidas propuestas por el presidente nacional del Partido Popular ante la racha de grandes incendios de este verano, ha resultado especialmente llamativa la ... de crear un registro nacional de pirómanos, así como colocar pulseras telemáticas a los amigos del fuego para garantizar el conocimiento de su ubicación. No parece que el Gobierno de Pedro Sánchez vaya a asumir ni esa ni casi ninguna de las propuestas del PP, de manera que quedarán en un cajón hasta que haya una nueva mayoría de gobierno.

