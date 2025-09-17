Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Del director

Los libros

Pombo la armó con su apología de la no lectura

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:47

Si se acude a esa especie de nueva biblioteca de Alejandría que es Google y pones Pombo, a día de hoy lo primero que aparece ... es la resaca informativa a cuenta de las declaraciones que hizo María Pombo sobre la ausencia de libros en las estanterías de su casa. «No sois mejores porque os guste leer, hay que superarlo», dijo la señora en sus redes sociales, donde tiene cientos de miles de seguidores. Fue la reacción a las críticas porque en unas imágenes de su casa no se veía libro alguno. Ni siquiera el manual de instrucciones del último móvil con el que mantiene viva su fama en estos tiempos digitales. Aquella respuesta abrió una tormenta que tuvo también como escenario las redes. Y ahí la señora Pombo encontró la mejor defensa: señaló hace escasos días que los insultos recibidos confirman su teoría de que la lectura no hace mejores a las personas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpe al narcotráfico en Canarias: ¿quiénes son los detenidos de la organización presuntamente liderada por José el del Buque?
  2. 2 Hallada muerta una trabajadora del servicio de limpieza viaria de Telde
  3. 3 La Aemet da un respiro a Canarias mientras las islas continúan bajo un paraguas de tierra
  4. 4 Fuertes lluvias sorprenden en medio de la calima a Fontanales
  5. 5 Gran Canaria se suma este miércoles a la huelga de las guaguas interurbanas «sin pacto a la vista»
  6. 6 Detienen a 15 personas en una operación antidroga en Canarias tras la declaración de José el del Buque
  7. 7 El PSOE tumba el pago a las aerolíneas de 1.200 millones por la ayuda del 75%
  8. 8 75 personas apercibidas y 18 denuncias este martes por infracciones en las Dunas de Maspalomas
  9. 9 Drones, motos y quads policiales hacen batidas conjuntas para proteger las Dunas de Maspalomas
  10. 10 Jornada lectiva del profesorado: Canarias ya aplica la rebaja anunciada por Sánchez

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los libros