Una hora con Torres

Ángel Víctor Torres es un entrevistado agradecido: no le importa que le pinches y, habitualmente, cuanto mayor es la intensidad del pinchazo, mejor es su ... capacidad de respuesta. Creo que algo de esto se pudo ver este lunes a su paso por el ForoCANARIAS7, pero admito la imparcialidad de quien escribe porque es el mismo que al que le tocó entrevistar (y pinchar).

Tanto partidarios como detractores le reconocen a Torres la capacidad para comunicar, con una mezcla de contundencia y sencillez en las formas que se agradece. Lo hace, además, con las maneras de un alcalde de pueblo -dicho sea sin tono peyorativo, sino más bien lo contrario-, esas que le encumbraron como uno de los presidentes de Canarias más populares y cercanos a la ciudadanía.

Otra cosa es que, como alcalde de pueblo que sigue siendo a pesar de haber llegado nada menos que a presidente de Canarias y a ministro de España, continúe estando al detalle de demasiadas cosas, como si no estuviese rodeado en su día de consejeros y ahora secretarios de Estado, directores generales y asesores varios. Probablemente el lío en el que se metió a cuenta de las contratas sanitarias en la pandemia de covid-19 derive de esa manera de entender la gestión: como presidente, actuó con Soluciones de Gestión y Eurofins Megalab como si fuera el consejero de Sanidad, el director del Servicio Canario de Salud, el responsable de Recursos Económicos y hasta el jefe de almacén que recibía las cajas con las mascarillas y las repartía por los hospitales. Y tampoco debió ponerse al teléfono como lo hacía con Koldo García, pues su interlocutor siempre debió ser el ministro de turno.

El Partido Popular anunció hace días que volvería a llevar a Torres a la comisión de investigación abierta en el Senado, como también los partidos que gobiernan en las islas quieren que haga otro tanto en el Parlamento. En cuanto al PP nacional, las prisas para esa comparecencia se han diluido: ahora centran el tiro en el hijo de Ábalos, el propio Santos Cerdán y siempre hablan de la posibilidad de llamar a Begoña Gómez. Da la sensación de que Torres ya les parece pieza menor, o quizás es que ya no tienen un senador que lleve el interrogatorio y que ofrezca garantías de salir airoso -en episodios anteriores algunos naufragaron por completo-.

Pero dicho todo lo anterior, el PSOE canario no debe instalarse en la complacencia: su problema como formación política es que sigue aferrada a Torres como su único salvavidas. Y eso no es bueno. Ni para el partido ni para él.