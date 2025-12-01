Torres espera ganar en 2027 con un pacto «progresista» sin cerrar la puerta a CC El ministro y secretario del PSOE de Canarias dice que el «enemigo» son los «dictados ultraconservadores» y advierte de que Vox perjudicaría a las islas

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:05 Comenta Compartir

El ministro de Política Territorial y secretario general del PSOE de canarias, Ángel Víctor Torres, espera ganar las elecciones de 2027 en Canarias y alcanzar un acuerdo «progresista» en las islas, pero no cierra la puerta a pactar con CC mientras pide un «cordón sanitario» contra Vox.

Torres, que participó este lunes en el ciclo 'Conversaciones con' que organiza CANARIAS7, dijo que esperaba que las organizaciones ala izquierda del PSOE se «reunifiquen» porque si no «hay mucho voto que se quedaría en sus casas o en el vacío» y advirtió del auge de la ultraderecha. «Para esta tierra sería dramático que gobernara la ultraderecha en Madrid» dijo reconociendo coincidir con el presidente canario, Fernando Clavijo (CC) en esta apreciación. No obstante advirtió que CC sí pacta con Vox, como hizo en Teguise o en Granadilla de Abona.

«Nosotros vamos a trabajar en Canarias con propuestas constructivas y creo que vamos a ganar la elecciones aunque hay marejadas y marejadillas», afirmó en referencia a los casos del ex ministro Ábalos o del secretario de organización del PSOE Cerdán. Con ambos el PSOE tuvo «actuaciones inmediatas» y cree que esa actitud es valorada por ciudadanía y votantes.

«Vamos a ganar las elecciones y haremos una propuesta progresista, sumar es posible», dijo Torres, quien pidió preguntarle a «otros» si por «mantenerse en el poder pactarían con cualquiera poder pactar con cualquiera. «Nosotros no pactaremos con la ultraderecha», insistió. «Algunos creen que la amenaza es el partido progresista y el enemigo son los dictados utraconservadores», añadió.

Para Torres, si Vox entrara en el Gobierno de España perjudicaría seriamente al archipiélago por ser región ultraperiférica porque sus marcos no «nacionales». De hecho, advirtió, si gobernara Vox no saldría ninguna persona migrante de las islas, «ni menores ni adultos». Y en ese contexto recordó que en Alemania hay un «cordón sanitario» contra las fuerzas que no rechazan el nazismo o el totalitarismo. «En Alemania son capaces de unirse la izquierda y la derecha ante una verdadera amenaza», advirtió el también ministro de Memoria Democrática.

Preguntado sobre el auge de la ultraderecha entre la juventud Torres dijo que el problema es que estaban creyendo «mentiras» y se les engaña con «un mensaje engañador». «Sabemos que con Franco no se vivía mejor», dijo Torres que cito varios ejemplos, entre ellos la ausencia de vacunas contra la polio o la ingente cantidad de canarios que tuvieron que irse a Venezuela para sobrevivir. Y a los problemas «sociales y económicos» de la dictadura se une «que no se puede vivir mejor cuando no puede opinar libremente» o ser quien quieras ser. «Había un centro de trabajo forzado en Fuerteventura y jóvenes me decían que es mentira. Lo que es mentira es que el Gobierno de España es una dictadura» como dijeron ente domingo en la manifestación que organizó el PP en Madrid.