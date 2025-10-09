Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Del director

El caso francés

Macron optó por traicionar a quienes le salvaron

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:27

Contaban las crónicas que cuando España se adentró en la senda democrática y ETA marcaba la actualidad en los duros años del plomo y los ... funerales, una de las cuestiones más peliagudas para el Gobierno de entonces, primero con Suárez, después con Calvo Sotelo y también con González, fue normalizar las relaciones con Francia. Un país que era clave para abrir las puertas de Europa a España y también para combatir a ETA, pues era evidente que el sur galo se había convertido en un santuario para los etarras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Brutal agresión a plena luz del día en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 Encuentran el cuerpo sin vida del vicepresidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas cerca del puerto de Salinetas
  3. 3 La Aemet da carpetazo a la calima y Canarias se prepara para la vuelta a los 30 grados
  4. 4 Nuevo Bintazo para volar a Madrid en modo canario
  5. 5 Un taxista sufre un atraco con cuchillo en Las Palmas de Gran Canaria: «Es más común de lo que pensamos»
  6. 6 Darias, en el laberinto: el juego de equilibrios para no romper el pacto tripartito del Ayuntamiento
  7. 7 Un hombre agrede y abusa sexualmente de su expareja en Telde: piden dos años y medio de cárcel
  8. 8 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria paga 1.500 euros a 13 vecinos de Sargento Llagas
  9. 9 Madrugón y colas para nada: «Los viajes del Imserso son una lotería y no se consigue nada»
  10. 10 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El caso francés