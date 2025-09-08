El descarriado de los Kennedy

En uno de los episodios de la aclamada serie televisiva 'The Pitt' aparece en las urgencias del hospital un adolescente con sarampión que entra en ... coma y que precisa de una punción lumbar. Su madre se opone radicalmente porque no cree en la ciencia y porque se fía más de lo que encuentra consultando Google.

No voy a contar cómo acaba el asunto por aquello de no hacer 'spoiler', pero la trama es un retrato de lo que sucede en medio mundo y, sobre todo, en Estados Unidos, donde el discurso contra la ciencia -y en particular contra la medicina- ha llegado a institucionalizarse al más alto nivel: el de la Administración federal.

Los médicos de aquel país empiezan a estar desolados ante la proliferación de casos de enfermedades que se creían controladas con las vacunas. El problema es que al frente de la gestión sanitaria federal se encuentra Robert F. Kennedy, el miembro antivacunas por excelencia del clan Kennedy.

Conviene recordar que hablamos del miembro de una saga tradicionalmente demócrata y también de un aspirante a la candidatura presidencial que iba por libre hasta que recibió una oferta de Donald Trump para dar un paso atrás, apoyar su reelección y, a cambio, asegurarse un puesto en la administración. A partir de ahí, nada ha ido bien para la salud en un país donde, para más inri, el concepto de sanidad gratuita universal es una utopía. Por eso mismo es más preocupante que alguien que demoniza la ciencia tenga capacidad decisoria en cuestiones que afectan a la vida de sus paisanos. A fin de cuentas, si Robert F. Kennedy y sus seguidores decidieran aislarse en un rancho perdido de EE UU a llevar una vida de riesgo, pues allá ellos, pero están entre el resto, conviven con el resto, van a los mismos colegios...

Tampoco hay que irse tan lejos. Los profesionales de la sanidad española también están cansados de combatir al 'doctor Google'. Antes era el vecino o el cuñado que decían que conocían a uno al que le había ido mal el tratamiento recetado, pero ahora es una legión de pseudoinformaciones que pululan en el mundo digital y en las que todo son teorías descabelladas presentadas con la apariencia de la verdad y 'certificadas' por pseudoexpertos titulados en nadie sabe dónde.

En la pandemia salíamos a los balcones a aplaudir a los sanitarios pero ya se nos ha olvidado. Ahora hay millones de personas que a diario los vilipendian. Y la factura la pagamos todos con nuestra salud.