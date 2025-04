En Coalición Canaria se han puesto sentimentales. Románticos o 'vintage', como cada uno prefiera. Lo digo por el lema del congreso que hoy revalidará el ... liderazgo de Fernando Clavijo, único candidato a la Secretaría General. El Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria es el lugar elegido para un cónclave bajo la leyenda 'Canarias unida', dos palabras que para los mayores tienen el sabor de un bocado a la magdalena de Proust que les llevaría a finales de los años 70 del pasado siglo, cuando Manuel Bermejo fue proclamado alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y cuando Unión del Pueblo Canario soñó como un archipiélago cuasi soberano. A los más jóvenes, lo de 'Canarias unida' seguramente los retrotrae a algo más cercano en el tiempo:fue uno de los lemas coreados en las manifestaciones que hace ahora un año reclamaban, entre otras muchas proclamas, poner límites al turismo.

Y el lema en cuestión cae como un cañón de confeti en pleno debate entre tirios y troyanos del nacionalismo de izquierdas, con la dirección de Nueva Canarias y los críticos, escindidos y demás fauna peleándose por un milímetro de ese espacio ideológico. Todo ello con el añadido de que se cumplen diez años de la fractura nacionalista que dio lugar precisamente al nacimiento de Nueva Canarias.

Razón de más para que el congreso que arranca este sábado sea un espacio de reencuentro, cierre de heridas, reconciliaciones, pelillos a la mar y mirada al frente. Ojalá fuera así en ese microespacio que es NC pero sospecho que, al menos a día de hoy, es imposible. Es lo que suele suceder cuando el árbol de cada uno no deja ver el bosque que hay delante.

Porque es ahí donde el cónclave de CC tiene su razón de ser. Los partidos no solo han de mirar hacia dentro sino abrir los ojos y analizar el contexto en el que se mueven. Ese ejercicio nos ofrece una España polarizada donde los territorios singulares, que es el caso de Canarias, pueden acabar convertidos en una anotación a pie de página que no ve casi nadie. Salvo, claro está, que se tenga peso específico en las Cortes. Es lo que estamos viendo con Junts, antes con ERC, y también con el PNV y Bildu. El ejercicio de mirarse en ese espejo es obligado para el resto de formaciones nacionalistas, pero también lo es para Canarias en su conjunto. Más aún:miremos lo que previsiblemente sucederá en la votación del decreto ley sobre los menores migrantes no acompañados el próximo día 10. Ahí entenderemos por qué lo de 'Canarias unida' sí tiene sentido. Y es necesario.