Ana ya tiene su Rachael

Pues va a ser verdad que la vida es circular, o cíclica. O que hay visionarios que se adelantan a su tiempo. Porque hoy, en este 2023, podemos decir lo que ya escuchamos hace 41 años: «Yo he visto cosas que no creeríais...» Pero nada de naves en llamas en Orion o cruzar la puerta de Tannhäuser... ¡qué va! Eso son nimiedades al lado de esto. Porque hay que frotarse los ojos ante lo que estamos viendo: una señora que es abuela y madre al mismo tiempo, la misma que hace tres meses nos deseaba un feliz año sin contarnos que ya había pagado entonces para que la huella genética de su hijo fallecido tiempo atrás se transmitiese, con la ayuda pagada de una tercera, a una bebé que, a las primeras de cambio, se presenta en portada de una revista y se desvela su identidad y su origen sin darle tiempo siquiera a contárselo primero a la afectada y preguntarle si quiere que todo el mundo sepa que es hija póstuma y nieta amadísima de una abuela simpar... ¡Coge aire que te ahogas con tanta sorpresa!

Se quedó corto Philip K. Dick cuando pensó que las ovejas fabricadas soñaban con androides en la novela que dio origen a la historia de la película 'Blade Runner'. Y si entonces, viendo el filme en la gran pantalla, nos enamoramos de la atormentada historia interior de Rachael, que no sabía si era real, ahora resulta que hay una Rachael de carne y hueso pero hija también de la ingeniería genética y de la capacidad de una persona de hacer en otro país lo que no puede en el suyo.

Admito que me ha sido muy difícil opinar sobre el caso de Ana Obregón. Le agradezco, eso sí, contribuir a un debate que seguramente obligará a revisar la legislación y en ese sentido hay que admitir su condición de pionera. El dolor de quien pierde a un hijo hacía que muchos echásemos el freno. También estaba el dolor de saber lo que supone desear la maternidad y la paternidad y no conseguirlo. Pero creo que Obregón ha hecho honor a aquello de 'Anita la fantástica' que le colgaron como sobrenombre hace años: ha dado un salto mortal con doble pirueta y tirabuzón, y no tanto por haber hecho lo que ha hecho, sino por convertir a su nieta en material de primera página del papel cuché desde el minuto uno, desvelando su origen y su identidad. Hubo un tiempo en que Ana Obregón marcaba el inicio del verano con sus posados playeros:ahora parece que su calendario será el de su Rachael particular. Ya tenemos la foto de recién nacida y vendrán las del primer paseo, el bautizo (¿o la Iglesia pondrá reparos?), la comunión y quién sabe si los hermanitos replicantes... Así, su Rachael será la hija de todos.