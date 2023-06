¡Viva la Trinidad!

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Amigos lectores-as, estoy seguro que la primera oración que todos nosotros comenzamos a rezar en nuestra vida fue la del 'Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo'. Recordemos que fue el mismo Papa Juan XXII quien introdujo esta fiesta en la Iglesia sabiendo que este gran misterio ningún cristiano lo entiende con su razón, ya que sólo podemos comprenderlo a la luz de la fe. Sepamos que fue la Iglesia en el primer Concilio Ecuménico de Nicea (año 325) la que nos enseño «que el Hijo de Dios es «consustancial al Padre», y que es con él un solo Dios.» y más tarde en el segundo Concilio Ecuménico del año 381 fue cuando se celebró en Constantinopla de forma solemne al Espíritu Santo que es el Señor de vida que procede de Dios Nunca me olvidaré del mal trago que pasé una vez en Brasil cuando vi que en una comunidad todos celebraban el aniversario de su bautismo y esto me llevó a escribirle a mi compañero Antonio Berriel pidiéndole que fuera a la Iglesia del Carrizal para recoger el día de mi bautismo, viendo con alegría que, a las pocas semanas, él me mandó un mensaje diciendo: «Paco, tú fuiste bautizado el 26 de junio de 1940 y naciste el día 21 de junio». Les confieso que desde entonces celebro la gran fiesta de la entrada de la Santísima Trinidad en mi vida.