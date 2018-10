El test electoral

«Si Casado no obtiene su primer premio, la sombra de los partidarios de Soraya Sáenz de Santamaría regresará»

Con esta encuesta podría pensarse que el pacto natural sería entre PSOE y la marca de Podemos o del socialismo con Ciudadanos. La preferencia de Díaz sería la segunda en cuanto que su distancia con Podemos es notoria a diferencia de Pedro Sánchez. Pero a Ciudadanos tampoco le interesa determinar ya un acuerdo con el socialismo en Andalucía justo cuando las urnas llaman a lo largo y ancho de la geografía nacional. Pronosticar el resultado andaluz será más fácil que fijar la gobernabilidad en la siguiente legislatura, se antoja ardua esta labor el día después por mucho que Díaz haya adelantado la cita con las urnas. Porque los potenciales socios lo unirán al panorama nacional, irá en la factura al PSOE que aspira a alargar los 36 años ininterrumpidos en la comunidad autónoma.

Con respecto a la derecha, si Casado no obtiene su primer premio (serán las primeras elecciones desde que dirige el PP) la sombra de los partidarios de Soraya Sáenz de Santamaría regresará y se oteará un horizonte en el que no esté claro que Casado sea el futuro de los populares. En fin, si Díaz no consigue gobernar sin más y Casado no desplaza a Ciudadanos en tierras andaluzas, las vacilaciones asomarán nuevamente a cuenta de qué le espera a este país. Esta primera partida se juega en el feudo electoral que le queda al PSOE, pero el voto se fragmenta; con independencia de que el reparto de escaños es por provincias y el sondeo se ciñe al voto dejando a un lado las circunscripciones. Lo peor que podemos tener a medio plazo (un año mal contado) es que se evidencie el enquistamiento de la ingobernabilidad. Una crisis política. Mal asunto para enmendar.