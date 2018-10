El ruido cotidiano

El chantaje del independentismo catalán, la sospecha de las tesis o másters falseados y el traslado del momia del dictador se han convertido en los temas recurrentes de gobierno central (que no el estado) y la oposición para desviar la atención y no poder el foco en lo realmente trascendente. El problema de todos los partidos, los que gobiernan y los que no, es que, en un momento dado, han ejercido de ejecutores o cómplices, por lo que todos tienen cadáveres en los armarios, gatitos en el estómago, y por tanto todos, sean del color que sean, pueden ser objeto de reproches. Si circunscribimos el escenario a Canarias, los temas señalados en rojo en la agenda son el negocio de los eSports en los colegios, la culpa de los vertidos ilegales al mar y la deuda histórica del convenio de carreteras para mirar para otro lado, en este caso para Moncloa y su delegación en las islas, y así eludir responsabilidades pasadas o presentes y abordar necesidades más inminentes. Coalición Canaria, ese partido que gobierna sin ganar las elecciones, se vende al mejor postor, por lo que según se tercie cambia de enemigos y argumentario en busca de aliados que le mantengan en la poltrona gracias a una ley electoral obsoleta que solo genera más desigualdad e injusticias entre los canarios.