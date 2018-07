El reto sanitario

Es recurrente la crítica sobre cómo está la sanidad pública en Canarias. Y, en realidad, hay problemas (y muy serios) como el de las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas, los expedientes por responsabilidad patrimonial de la Administración que se encuentran empantanados en la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud (que es el competente para resolverlos) o los picos de colapso en los servicios de urgencias hospitalarios. Aún queda mucho por mejorar siendo sabedores de que todos los recursos que inyectes siempre sabrán a poco. Sanidad, junto a educación, son bolsas sin fondo y eternos quebraderos de cabeza en la confección del Estado de Bienestar en el Viejo Continente.

Pero tan mal no debemos estar en su conjunto en cuanto que muchos turistas vienen a Canarias por la seguridad que ofrece como destino. Y no solo seguridad policial, que también, sino la certidumbre de que si te pasa algo estarás en buenas manos y cubierto por una sanidad que cumple razonablemente los estándares europeos. Eso cotiza y hace que británicos o alemanes prefieran venir a cualquiera de nuestras islas que arriesgarse a otros enclaves del norte de África. Así las cosas, cuando José Manuel Baltar trabaja a lo largo del año le está facilitando la tarea solapadamente a Isaac Castellano. Lo quieran o no, que lo querrán seguro, los consejeros de Sanidad y Turismo respectivamente combaten en este frente en el que favorecer la recepción de visitantes al archipiélago.