El próximo Gobierno

Hoy CANARIAS7 publica el sondeo realizado por Técnicos en Socioanálisis S.L. (TSA) en su vertiente regional. A grandes rasgos, los resultados que arroja son similares a los del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dirigido por José Félix Tezanos tan criticado antes de los comicios generales por sus barómetros y luego resultó que acertó. Por cierto, ahora nadie desde la derecha ha pedido disculpas a Tezanos ni al CIS. Dicho esto, el escenario parlamentario que sobreviene está apretado. Las horquillas que se visualizan dependen de muy poco margen para decantar el Gobierno de Canarias a favor de la izquierda o de la derecha. Así como el rol de presión que puede desempeñar ASG (2-3 diputados) puede ser vital o directamente nulo.

Se constata que la política canaria, como la nacional, funcionará a modo de bloques. O gobierna PSOE (21-27), NC (6-9) y Podemos (7-9) o lo hace CC (13-18), PP (7-11) y Ciudadanos (7). Guste o no, es lo que hay. La sociedad demanda pluralidad y entendimiento dentro de la misma orilla ideológica. Concurre en la encuesta una muy ligera ventaja a la suma de las izquierdas. Pero ya está. Y la opción entre PSOE y CC estaría agotada porque la encuesta da ganador a Ángel Víctor Torres y, por lo tanto, con 21-27 escaños, no puede ni por asomo rechazar la Presidencia habiendo ganado para dársela a CC. Recordemos que Fernando Clavijo por el caso Grúas no podría ser investido como presidente y tendría que ser relegado a cuenta de la imputación que acarrea de tres delitos relacionados con la corrupción: prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Retomando los posibles pactos, el último barajado (contentarse con una Vicepresidencia para mantener a CC en el poder) es evidente que el electorado de izquierdas no se lo perdonaría al PSOE. Es más, el propio Pedro Sánchez ya lo descartó públicamente junto a Torres esta misma semana. Por consiguiente, PSOE, NC y Podemos van de la mano para desalojar a CC que lleva desde 1993 en el Ejecutivo canario.

Además, con los datos ofrecidos ayer con respecto a los municipios más importantes de las islas y de los cabildos que dará a conocer mañana CANARIAS7, será imprescindible una sintonía en cascada. A saber, que lo que ocurra a nivel autonómico tenga un reflejo en la gobernanza de los cabildos y ayuntamientos. No habrá mayoría absolutas. Ni nadie ganará de manera tan holgada para prescindir de socios próximos ideológicamente. Son los nuevos tiempos políticos que reinan desde que se ha certificado el final del bipartidismo. Lo que resta de campaña irá en esta línea: subrayar una pluralidad que tendrá su repercusión en la conformación de poder de las instituciones. Los equipos de gobernanza serán variados, con un mínimo de tres socios. Habrá más equilibrio y contrapesos que para el electorado es síntoma de ponderación mutua. Ahora bien, el panorama es el que es: o suman las izquierdas (PSOE, NC y Podemos) o las derechas (CC, PP y Ciudadanos). Y cómo quede PSOE y CC no puede ser a costa de achicar los posibles de aquellos otros a los que tendrás que llamar la noche electoral. Sería morir de éxito.