El negocio de la pelota

Después de que muchas otras burbujas hayan estallado en los últimos años, me pregunto cuánto tardará en implosionar la del balón. Tal como está montado el negocio, con muy poco rigor por mucho que nos vendan lo del fair play financiero y la fiscalización de LaLiga; y el dispendio incontrolado por sistema en la gestión económica de los clubes, parece insostenible para todos excepto para los intermediarios. La inercia inflacionista de los fichajes está provocando que los equipos cada día gasten más y las televisiones, la fuente de financiación principal, cada vez tienen que desembolsar más por los derechos cuando cada vez tienen más dificultades para obtener ingresos por publicidad. Como consecuencia, seremos todos nosotros, nos guste o no el fútbol, seamos o no del todo conscientes, los que acabaremos pagando la factura de uno de los espectáculos más grandes, más caros y, probablemente, gestionado de forma más inconsciente y menos realista.