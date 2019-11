El horizonte de pactos

Ayer Pedro Sánchez comenzó la campaña electoral despejando una de las incógnitas que sobrevuela el horizonte próximo de los pactos: no habrá gran coalición (expresa y formal) con el PP. En verdad, esto ya se intuía. Lo que está buscando el sanchismo es que el resto, la oposición me refiero, se abstenga y facilite su investidura porque ya da por hecho que va a ganar las elecciones. Y los sondeos lo afirman en ese sentido. Sin embargo, hasta aquí llegábamos todos. Si el PSOE quiere el apoyo de Podemos conllevará un Gobierno de coalición del que Pablo Iglesias será partícipe y no asumirá otro veto impuesto por Sánchez.

Julio Anguita se aferraba a aquello de programa, programa y programa. Y en televisión al líder de IU lo representaban a modo quijotesco e idealista como si fuera un personaje que no fuese de este mundo. Aunque sus críticas al Tratado de Maastricht no estaban tan desencaminadas tal como se comprobaría años después con la crisis de la eurozona. Aquel refrán programático poscomunista de la década de los años noventa serviría si acaso, aunque nunca se cuajó, para la época del bipartidismo. Ya es, por lo tanto, una página pasada en el libro de Historia. Es más, cuando el PSOE e IU pudieron pactar en 1993, Felipe González prefirió hacerlo con la otrora CiU. IU iría menguando hasta la reserva espiritual que luego representaría Gaspar Llamazares. Otros tiempos. No debe escandalizarse hoy por hoy Iglesias ante los vetos que pretenden endosarle una y otra vez.