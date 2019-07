El abrazo del oso

Un Gobierno con cuatro fuerzas políticas diferentes no puede ser un paseo dominical sin más. O, al menos, no debe serlo a medida que avance el mandato. Hay una máxima por la que tendrán que velar periódicamente Nueva Canarias, Podemos y ASG: vislumbrar ante la opinión pública su diferencia de criterio ante el PSOE. O, dicho de otra manera, que la toma de ciertas decisiones en el Ejecutivo ha sido así en cuanto que ellos han presionado a Ángel Víctor Torres. Si la legislatura es plácida, con el tiempo gana el PSOE y perderán Nueva Canarias, Podemos y ASG. Especialmente, Román Rodríguez y Noemí Santana en cuanto que Casimiro Curbelo tiene el voto totalmente territorializado en La Gomera. Pero no es el caso de las otras dos siglas que no pueden llegar dentro de cuatro años haciendo ver que son comparsa o mero acompañamiento de Torres. Sería entonces para Nueva Canarias y en concreto para Podemos, que precisamente ya ha experimentado la pérdida de apoyo social en los últimos comicios, una sangría hacia una posición subsidiaria.