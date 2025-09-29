Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Bea Crespo

Todos lo saben

Si la ONU reconoce un genocidio en el centro de Europa,los estados que la conforman están obligados a intervenir. Veremos si apelar a su responsabilidad legal sirve de algo

Edurne Portela

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:56

El pasado 16 de septiembre la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas publicaba un informe cuya conclusión era: «Israel ha cometido genocidio contra ... los palestinos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023». No hacía falta tantas alforjas para este viaje. Las imágenes de ciudades arrasadas como Rafah o Beit Hanoun, de desplazamientos forzados de miles de familias, de masacres en hospitales y filas del hambre, de bebés muertos o a punto de morir por inanición, nos vienen llegando desde hace meses, también el conocimiento de que Israel ha diseñado y está llevando a su término la destrucción de todas las infraestructuras que sostienen la vida palestina en la franja de Gaza.

