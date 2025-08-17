Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 17 de agosto de 2025

Un pontificado por definir

Editorial

Editorial

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:27

Cien días después de su elección, la enorme expectación mundial que rodeó la llegada al Vaticano de Robert Prevost ha cedido paso a una atención ... más específica a las líneas que marcará en su pontificado todavía por definir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Existe el barco nodriza de los cayucos?
  2. 2 El impacto de la estabilización en Educación: 567 interinos canarios, sin destino el próximo curso
  3. 3 Las Torres planta su protesta en La Barra
  4. 4 Canarias, a la cabeza de España en cantidad y calidad de las sentencias
  5. 5 ¿Qué alineación sacará la UD Las Palmas ante el Andorra? Luis García define sus jerarquías
  6. 6 El gas radón obliga a miles de autónomos isleños a instalar contadores y controlarlo
  7. 7 Fontanales se tiñe de color con los sabores de la feria Km.0
  8. 8 Agaete pone fin a las fiestas de Las Nieves
  9. 9 Fallece un motorista en un accidente de tráfico en Adeje
  10. 10 Abran paso a la UD de Luis García

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un pontificado por definir