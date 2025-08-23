Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Las nucleares salvan el verano

Editorial

Editorial

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 23 de agosto 2025, 20:06

La temporada estival ha devuelto a la energía nuclear a un papel central en nuestro sistema eléctrico. Las olas de calor han elevado la demanda ... y obligado al Gobierno a recurrir a tecnologías firmes como la nuclear y el gas, frente a la intermitencia de las renovables.

