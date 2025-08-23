Los 'deberes' del presidente

A falta de soluciones concretas a las necesidades de Canarias, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se va de La Mareta (Lanzarote) con ' ... deberes' para el curso político que arranca en breve. Se los ha marcado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en forma de petición de un decreto ley que atienda los muchos asuntos relativos a las islas que llevan tiempo empantanados en Madrid, unos por la debilidad parlamentaria del Ejecutivo y otros por la desidia ministerial.

La lista incluye desde las ayudas a La Palma para su reconstrucción tras el volcán a desbloquear el uso de remanentes, sin olvidar las medidas para atender la emergencia energética que decayeron tras ser rechazado el decreto que las incluía. El Gobierno de Canarias ya trabaja en la preparación del borrador de decreto, que será enviado al Ejecutivo central, al tiempo que, en paralelo, el presidente Clavijo se ha comprometido a buscar los apoyos precisos en el Congreso para la convalidación.

Pedro Sánchez hizo lo que ya empieza a ser 'marca de la casa' en su mandato: tomar nota sin comprometerse. Lo mismo ha pasado con la demanda canaria de acelerar la derivación de menores migrantes no acompañados y vemos cómo pasan las semanas y las salidas se realizan a cuentagotas. Otro tanto sucede con la exigencia de que en materia de financiación autonómica no se consolide un cupo catalán que quiebre la cohesión territorial y condene a Canarias a ser una de las regiones perjudicadas. Ante esas y otras cuestiones, Sánchez oye pero no actúa, pues solo hay respuesta cuando las exigencias le llegan de Junts, ERC, el Partido Nacionalista Vasco y Bildu.

El curso político arrancará condicionado por la polémica a cuenta de la gestión de los incendios que han asolado buena parte del territorio peninsular y también por las muchas causas judiciales que manchan la credibilidad de Sánchez, su entorno más próximo y altas instituciones del Estado como la Fiscalía General. Todo eso debe pesar lógicamente en la capacidad de respuesta de un presidente claramente marginado a nivel internacional, como se está viendo en las negociaciones para la paz en Ucrania, pero mientras haya Gobierno, hay que dar respuesta a las necesidades reales. Y esas, en el caso de Canarias, pueden tener su solución en el decreto planteado por Fernando Clavijo.