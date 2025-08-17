Aislado y rehén

La sede del Cabildo de Lanzarote acogerá este lunes un encuentro institucional entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el de Canarias, ... Fernando Clavijo. El primero hace un alto en sus vacaciones familiares en La Mareta para verse con el mandatario canario, que ya ha avanzado su interés en plantearle asuntos de gran calado para el archipiélago, como la solución al colapso en la acogida de menores inmigrantes no acompañados y la financiación autonómica, con el trato preferente y singular a Cataluña como la gran amenaza para la cohesión territorial.

Desde su llegada a la isla de Lanzarote, Sánchez ha hecho gala del aislamiento que está caracterizando su mandato y que se ha ido acentuando desde que los casos de presunta corrupción han alcanzado a su núcleo más cercano, desde su familia (su esposa y su hermano David), al ámbito orgánico de su partido (dos exsecretarios de Organización), el Gobierno y otras instituciones (con nada menos que el fiscal general a la espera de que se fije la fecha de su juicio). En ese tiempo de asueto veraniego, Sánchez no se ha acercado a ver a pie de muelle cómo se gestiona el fenómeno migratorio pese a la evidencia de que Canarias sola no puede dar la debida respuesta a más de cinco mil menores. Ni siquiera ha hecho un alto en sus vacaciones para coger el Falcón y acercarse a trasladar en persona las condolencias a la familia de Javier Lambán, que fue líder de su partido en Aragón y presidente de esa comunidad autónoma. Este domingo hará una excepción con un viaje a dos de las autonomías más afectadas por los incendios forestales, un desplazamiento que llega tarde y precedido de los exabruptos del ministro Óscar Puente, el nuevo pirómano de la política española. Fruto de ese aislamiento personal e institucional y la evidencia de que los casos de corrupción y la falta de una mayoría clara en el Congreso minan su credibilidad, Sánchez también está siendo excluido de la mesa de decisiones de Europa, como se ha visto estos días en las negociaciones para buscar la paz en la guerra de Ucrania.

Este lunes Sánchez debe dar respuesta a las cuestiones que le planteará Fernando Clavijo pero el margen para confiar en su palabra se ha agotado. En materia migratoria, o falta diligencia ministerial o es que no se ha calibrado la gravedad del problema. Y en lo relativo a la financiación, Sánchez es rehén de Carles Puigdemont. Esa es la triste realidad para Canarias y para el conjunto de España del inquilino de La Mareta más débil en política de cuantos ha habido en las casi cinco décadas de democracia.