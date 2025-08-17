Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 17 de agosto de 2025

Aislado y rehén

Sánchez debe dar respuesta a las cuestiones que le planteará Clavijo pero el margen para confiar en su palabra se ha agotado

Editorial

Editorial

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:24

La sede del Cabildo de Lanzarote acogerá este lunes un encuentro institucional entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el de Canarias, ... Fernando Clavijo. El primero hace un alto en sus vacaciones familiares en La Mareta para verse con el mandatario canario, que ya ha avanzado su interés en plantearle asuntos de gran calado para el archipiélago, como la solución al colapso en la acogida de menores inmigrantes no acompañados y la financiación autonómica, con el trato preferente y singular a Cataluña como la gran amenaza para la cohesión territorial.

