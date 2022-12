Diputados, aplíquense

La experiencia, recomendable, de visitar el Congreso de los Diputados en sus jornadas anuales de puertas abiertas permite dialogar con algunos de los representantes de la soberanía nacional sin intermediarios y al margen de los focos.

Dos de ellos nos recibieron en el Salón de Conferencias o de los Pasos Perdidos. Uno, del PSOE valenciano, nos pidió disculpas por las veces en las que hubiésemos entendido que no habían estado a la altura. Y otro, del PP de Granada, nos advirtió de que no nos dejáramos llevar por la tensión que se parece respirar en algunos debates en el hemiciclo porque la realidad prueba que los partidos dialogan y llegan a acuerdos.

La puesta en escena, a priori impecable, choca, sin embargo, con las evidencias de una actualidad política cada vez más rabiosamente enardecida y tensionada. La última agresión a la convivencia democrática la hemos encontrado en la muy controvertida, y muy discutible, decisión del gobierno de Pedro Sánchez de pactar con ERC dos revisiones a la carta del Código Penal.

Las reacciones de algunos líderes políticos, jaleados por su cohorte de adeptos en redes y por ciertos medios de comunicación, poco menos que llamaban a las armas. Y no, no era una simple pose, porque luego no ocultaban su frustración por el poco eco de sus alarmas.

Un vistazo a la cotidianeidad de nuestro entorno dejaba ver que la gente seguía luchando por su día a día, que la maquinaria del país funcionaba y que la convivencia no se ha roto. En conclusión, en el Congreso están tan alejados de lo que pasa en la calle como lo están las redes sociales. Y eso no dice nada bueno de nuestros diputados. Lo dicho, pues, aplíquense. Déjense de peleas y mejoren nuestras vidas.