Se elaboró entonces una propuesta de estudio y análisis de la situación: investigación de las inversiones y de la distribución de los recursos humanos y órganos de control de la administración... En noviembre de 2016 se vuelve a requerir del Presidente del Gobierno de Canarias la información sobre los presupuestos , inversiones , ingresos de impuestos y arbitrios que se le había solicitado. También se le piden datos sobre los convenios con el Estado en materia de infraestructuras hidráulicas, parques tecnológicos, carreteras; transporte de pasajeros... El 24 enero 2017 se recibe un escrito del Gobierno canario denegando la información y alegando que les suponía mucho trabajo. Como ven, no ha habido ningún tipo de facilidades para desarrollar la labor y además no disponemos de datos por Isla del IRPF y se nos niegan los datos del IGIC. Insistimos que esta Isla es la que más recauda e ingresa por estos conceptos y la más perjudicada por la distribución de los ingresos, pero se niegan en redondo a aportarnos los datos requeridos.

Desde el año 2001 hasta la actualidad Gran Canaria ha dejado de percibir con respecto a Tenerife 321 millones menos de euros en inversiones y transferencias. En esta legislatura el desequilibrio es de 120 millones. La Confederación Canaria de Empresarios denunció en junio de 2017 que Tenerife , durante la crisis, recibió 3.400 millones más que Gran Canaria provenientes de fondos públicos, aunque nosotros no pudimos confirmar estos datos. También en la distribución de los fondos del FDCAN , al no seguirse los criterios del REF, hace que recibamos 11 millones menos cada año.

«La Comisión incluye en su Dictamen un amplio abanico de propuestas para corregir los desequilibrios demostrados»

También un plan específico de infraestructuras para GC -a realizar de común acuerdo con el Cabildo de Gran Canaria- de, al menos, la cantidad de lo dejado de percibir en el siglo XXI... en materia hidráulica, portuaria, viarias, etc.... Un Plan Especial contra el paro y la pobreza en esta Isla que incluya una política de reequilibrio en la red de recursos sociales y sanitarios. Que se corrijan las deficiencias en aceleradores oncológicos en función de la población de cada isla: en estos momentos disponemos de tres menos que Tenerife.

Que se cumpla con la Ley de Sedes y se corrijan los desequilibrios en los cargos intermedios y los órganos de control de turismo, territorio, economía...(Esta es una de las claves). Que se desbloquee la Ley de Turismo que impide atender la demanda del sector turístico grancanario. Que se estudie la redefinición del Bloque de Financiación Canario, de la estructura fiscal de las islas, de los ingresos y gastos en cada una de ellas y del principio de solidaridad regional.

En el Pleno extraordinario del Cabildo del pasado viernes 27 de abril, este Dictamen –que incluye aportaciones de todos los grupos políticos presentes en el Cabildo, salvo de CC (la voz de su amo)- se aprobó solo con los votos de los consejeros y consejeras que conforman el Gobierno del Cabildo. CC votó en contra siguiendo el mandato de su partido dependiente de ATI y se descolgó al día siguiente con un artículo atacando al Gobierno del Cabildo, a su presidente y, de manera mendaz y personal, al responsable de la SPGC, Cosme García, un técnico profesional y riguroso. El resto de la oposición se abstuvo. Todos reconocieron que existen desequilibrios pero no votaron a favor. Antepusieron sus intereses de partido a la defensa de los de Gran Canaria. Y claro, es que Podemos no sabemos qué defiende, de momento parece que solo piensa en atacar al Grupo de Gobierno; Unidos por Gran Canaria (que pidió la comisión) negocia un pacto con CC para las próximas elecciones locales (pretendían que nos olvidáramos de las cifras y miráramos solo al futuro) y el PP ha cerrado un acuerdo con CC para el resto de legislatura y ya han empezado pactando las presidencias de las autoridades portuarias y eso les parece que debe estar por encima de los intereses de los hombres y mujeres de Gran Canaria. Por cierto espero que la nueva presidencia mantenga viva la defensa de nuestro Puerto ante los embates en contra de CC y Puertos del Estado.

El pasado 16 de marzo, en el acto de entrega de los Honores y distinciones del Cabildo de Gran Canaria hice referencia a algunos logros históricos de la sociedad civil grancanaria. Hablé de la heroica lucha de nuestros antepasados ante los conquistadores; de la logro de nuestra primera autonomía fiscal a través del Fuero Real; de la creación de Real Audiencia de Canarias; de la resistencia y victoria frente a los ataques de Hawkins, Drake o Van der Does; del logro del Reglamento Real de 1718 que liberalizó nuestras relaciones comerciales con América; de la Ley de Puertos Francos de 1852; de la construcción de nuestro puerto en 1883; del logro de la división provincial; de la conquista de nuestra universidad... ¿Es que ya hemos perdido los grancanarios y grancanarias esa capacidad de lucha y defensa de nuestros intereses? ¿Estamos correspondiendo adecuadamente a ese esfuerzo y defendiendo con valentía ese legado?

¿Se trata de lo que llama el periodista Manuel Mederos, en CANARIAS7, el «desgarro de una sociedad dormida»: «una sociedad profundamente desmotivada, desmovilizada, engañada, centrada en la supervivencia y en conservar privilegios»? En una encuesta reciente publicada en ese mismo diario, salvo en Tenerife, todos los hombres y mujeres de las islas consideran, por encima de un 60%, que el Gobierno canario trata de manera desigual a los canarios (en el caso de Gran Canaria opina así el 75,7 % de la población). Aún así, las organizaciones empresariales grancanarias más potentes (me apuntan que por presiones, por miedos o por intereses) dicen que no hay desequilibrios; una acorazada mediática entregada a ATI (encabezada por un periódico que nació para defender a la provincia de Las Palmas) se presta a hacerles el juego intentando contrarrestar la información, tachándonos de insularistas, orquestando campañas de descrédito e intentando distraer la atención y dañando mi imagen y la del Gobierno de la isla... Confío en que la inmensa mayoría de la sociedad civil no se se calle. Que no lo asuma sumisamente. Que no lo acepte sin rechistar.