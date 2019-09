Depredadores con cámaras

Un nuevo caso de ciberdelincuencia con menores de por medio ha copado portadas de periódicos y minutos de informativos. Un conocido fotógrafo grancanario está siendo investigado por haber, presuntamente, tomado imágenes de carácter pornográfico de 43 niñas de entre 14 y 18 años de edad, unos hechos cometidos en su estudio y aprovechándose de la confianza mostrada en su trabajo tanto por las modelos como por sus padres.

Un caso que vuelve a poner en relieve lo vulnerables que pueden llegar a ser los menores ante adultos que no tienen ni conciencia ni vergüenza alguna a la hora de cometer estos actos delictivos. El modus operandi suele repetirse, adultos que se ganan la confianza de los menores que actúan de forma premeditada y perfectamente estudiada. Van ganándose su confianza a base de mostrar sus trabajos, su trayectoria y con falsas promesas de convertir a menores en modelos con futuro. En este caso concreto hay que tener en cuenta una premisa básica, la presunción de inocencia y hasta que no sea condenado, si es que resulta penado, es alguien que merece el respeto del ‘presunto’, pero también es cierto que la profesión de fotógrafo y la de modelo también merecen el debido respeto y no puede ser ensuciada por aquellos que traspasan la frontera del delito.