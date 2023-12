Turismo como dragón de compañía

Con Papá Noël y los Reyes Magos apurando las últimas horas antes de comenzar su ingente tarea de reparto de regalos e ilusión, no está de más recordar a pajes y elfos la opción del Scattergories como juego de mesa. Útil y conveniente para reunirse, con la familia o con amigos, echarse unas risas, y tratar de abandonar durante un rato el antipersonal universo de redes sociales y whatsapería.

Focalizándonos en la singular partida de Scattergories que, desde hace semanas, vienen jugando Pedro Sánchez, Carles Puigdemont, Pere Aragonés y Arnaldo Otegi con el objetivo de «deconstruir» ese nuestro plato gastronómico de 5 estrellas llamado España, parece que quien único está aceptando «barco como animal acuático» o «pulpo como animal de compañía» es, incomprensiblemente, el actual presidente del gobierno español. Como refrendo inequívoco a su teorema del «cambio (constante) de opinión por el bien de España».

Porque, dados los antecedentes, ¿qué no acontecerá en los próximos meses, habiendo expresado recientemente Sánchez, en Barcelona, su «total rechazo a un referéndum de autodeterminación porque no cabe en la Constitución»? Con su reiterado antecedente discursivo, al menos desde noviembre de 2022 a julio de 2023, relativo a «…el independentismo pide la amnistía, algo que, desde luego, este gobierno no va a aceptar, y que, desde luego, no entra en la legislación y en la Constitución española».

[ C.DIP.4177 / 13.11.2023 / 17:57. A la Mesa del Congreso de los Diputados. El Grupo Parlamentario Socialista tiene el honor de dirigirse a la Mesa, al amparo del artículo 124 y siguientes del Reglamento vigente, para presentar la siguiente Proposición de Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Asimismo, se solicita que se tramite por el procedimiento de urgencia, al amparo del artículo 93 del presente Reglamento.] Una pulpiada en toda regla.

Pero como esto, créanme, en absoluto va de señalar a siglas políticas, sino a lamentables actuaciones y decisiones circunscritas, exclusivamente, al ámbito de la responsabilidad político-individual de cada personalidad o personaje. Y como, además, a las puertas de unas nuevas fiestas navideñas tenemos la suerte de seguir contando con salud, nada mejor que, desde estas líneas made in Canarias, centrarnos en lo nuestro, y dar luz –ya que jugamos a las palabras- a la «Turismolovia». Que sería todo lo contrario a una quizás excesivamente reciente y martilleante referencia al fenómeno de la (supuesta) turismofobia. Más conceptual que práctica, al menos en lo que a nuestro archipiélago se refiere.

Turismolovia respecto a la que, por primera vez y desde estas líneas, situaremos su origen etimológico en la conjunción de los conceptos de 'turismo, love (amor) e IA (inteligencia artificial)'. Y término que vincularemos desde ahora a la locomotora económica (con forma de dragón, en el inminente 2024) que representa nuestra industria o sector más importante, el turismo. Al que dedicamos todo nuestro amor y empeño los 365 días del año (366 en el bisiesto 24). Y que ya recibe, en este nuevo año, a la IA como factor estratégico en la evolución, presente y futura, del sector turístico mundial. Y, consecuentemente, de nuestras Islas Canarias. Tal y como también expusimos y planteamos en el reciente Foro Internacional de Turismo de Maspalomas.

Una Inteligencia Artificial (IA) respecto a la que Europa ha querido dar el primer golpe, o 'click', sobre la mesa. Aprobando, el pasado 8 de diciembre, la primera ley del mundo en un asunto tan trascendental para las generaciones presentes y futuras. Con el objetivo de garantizar que los sistemas de Inteligencia Artificial que sean comercializados en el mercado europeo y utilizados en la UE, fijen estándares de seguridad y respeten los derechos fundamentales y valores de la Unión. Para, entre otros objetivos, evitar que la tecnología se utilice con fines represivos, manipuladores o discriminatorios, pero sin que la regulación de máximo control lastre la competitividad económica y social de la UE.

Una Inteligencia Artificial, por cierto, que ya ven cuánto acertó respecto al Gordo de Navidad. Y Nuevo Año 2024 que, a partir del próximo 10 de febrero, será el Año del Dragón. No por temática carnavalera al canto de este o aquel municipio. Sino por el nuevo ciclo que marca el calendario chino, con el dragón como único animal mítico de su zodíaco. Poderoso símbolo asociado a la fuerza, la fortuna, a la vitalidad y a la transformación.

Como también mítico y poderoso es nuestro turismo, a pesar de sus muchas facetas por mejorar o desarrollar –legislativas, conceptuales, procedimentales y materiales, entre otras-. Turismo que nos sigue situando como referente nacional e internacional de primer orden, en el contexto del negocio turístico mundial. Generador de vida (con el siempre presente 0 turístico provocado por la pandemia); de actividad económica y social –directa e indirecta-; y de muchas oportunidades de empleabilidad. Además de importantísimo contribuyente de recursos monetarios para las arcas públicas, con las que sostener, de manera destacada, los servicios públicos esenciales. Y de estratégico factor reductor del endeudamiento financiero de las administraciones públicas a la hora de prestar dichos servicios.

Nuestro turismo como elemento de transformación de una Canarias que languidecía en la pobreza no hace tantas décadas, y que obligaba a miles de los nuestros a emigrar, y a dejar atrás a sus familias y seres queridos. Cual triste película de moda, en sentido inverso, de la que lamentablemente somos testigos diarios en nuestras costas y puertos.

Un sector turístico, el nuestro, que también sigue vigilante respecto a un actual disparatado contexto global que abarca desde injustificadas invasiones de países soberanos, a ataques bélicos desproporcionados; desde un nuevo bloqueo de la principal ruta logística de suministro marítimo, hasta los riesgos de nuevos preavisos de huelga en determinadas compañías aéreas o de tasas e impuestos adicionales al sector de la aviación; desde la persistente y global atmósfera inflacionista, hasta decisiones legislativas unilaterales en el marco de las relaciones laborales al margen de la lógica y debida participación y conformidad empresarial.

Pero un turismo que nos da –y afortunadamente seguirá dando- la vida. Mucha. Como la proporcionada por los cuatro dragones mitológicos chinos que, enfrentándose al Emperador de Jade que no atendía a los lamentos de su pueblo (víctimas de una sequía apocalíptica), remediaron la situación recogiendo agua fresca y lanzándola a la tierra. Aún resultaran luego encarcelados eternamente por el ufano Emperador en las montañas más altas de su reino. Cumbres geográficas que, paradójicamente y de esa manera, vieron nacer en la inmensa China a los ríos Amarillo, Yangtsé, Pearl y Amur, antaño cuatro míticos dragones.

Razones, unas y otras, por las cuales yo, también en 2024, acepto, defiendo y propongo para nuestro particular Scattergories, turismo como dragón de compañía. Y por las cuales yo, en torno a la crisis institucional que viene sufriendo nuestro país-, como ciudadano canario y español, libre y con criterio propio, no me resigno –como Nicolás Redondo- en el propósito de alcanzar la auténtica tierra firme, la del máximo respeto y observación de nuestros valores constitucionales fundamentales.

Feliz Nochebuena, Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo lleno de turismolovia y constitucionalidad.