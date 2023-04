«Evangelio del Turismo de Alcantarillas», según Podemos

Aún casi no había firmado Su Majestad, Felipe VI, el decreto de convocatoria de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo, y desde Sí Podemos Canarias ya estaban –y están- exigiendo al PSOE que dirige el señor Torres las Consejerías de Vivienda y de Turismo, conforme a la cuota de poder que suponen les corresponderá en una nueva re-edición del «pacto de las flores 2.0». «No venimos por los cargos», dicen a todas horas, incluso cuando defenestran injustamente a su compañera, doña Sara Ramírez, Consejera de Igualdad del cabildo grancanario.

En un gesto de absoluto menosprecio al valor del voto de nuestra sociedad canaria, -que es la auténtica soberana respecto a su próxima decisión electoral acerca de qué futuro realmente anhela y considera necesario para, de verdad, mejorar nuestro archipiélago-, determinadas fuerzas políticas parece que ya dan por hecho el resultado que depararán las urnas el próximo 28-M. Dicho lo cual, el resto de canarias y canarios «podemos» ahorrarnos tiempo y dinero –público-, si desde y hasta la izquierda de la izquierda de la izquierda, ya están negociando y exigiendo las «butacas» a repartirse a partir del próximo Día de Canarias.

Y con muchísima preocupación, parece que nuestro Turismo, el motor económico del archipiélago, es la «pieza» a destruir por floristos y floristas, en el marco de lo que pretenden sea la referida re-coalición de las fuerzas «de progreso». Todo ello en contra de la inigualable alegría y satisfacción, -social, económica y laboral-, de taxistas, chóferes de guaguas, restauradores, comerciantes, hosteleros, guías turísticos, repartidores, proveedores, etc., etc., tras el regreso, después de la pandemia, de los millones de turistas que cada año visitan nuestras islas.

En modo procesión de Semana Santa, con las ramas en la mano detrás de la «Burrita», la actual coordinadora y secretaria de Sí Podemos Canarias, Laura Fuentes, ha señalado públicamente el camino de la salvación para todos los canarios, en general, y para el señor Torres, en particular, con su reciente «somos mucho más ambiciosas y queremos tener la Consejería de Turismo y también la de Vivienda porque tenemos propuestas para mejorar la vida de la gente». Dogma de fé. Amén.

Del caos organizativo y de desatención a nuestra gente en materia de los Derechos Sociales que han gestionado desde Podemos durante estos últimos cuatro años, a pretender ahora «okupar» Vivienda y Turismo. Balones p'alante y brincos al portero. Cual símil del señor Hidalgo dejando el rastro de metroguaguacaos, desidia, suciedad y abandono en Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad dónde tuve la inmensa fortuna de ver la luz de la vida, postulándose ahora a la presidencia del Cabildo de la isla redonda. Dios nos coja confesados.

Por lo que, en paradójica contraposición a la «alegría» que sí que genera, a la hasta ahora coalición gobernante, que el paro en Canarias, gracias, al Turismo, se sitúe, supuestamente, por debajo de las 200.000 personas desempleadas, ahora parece les motiva despedazar al motor de nuestro sustento económico.

Por lo que, llegados a este punto, no está de más recordar, cronológicamente -y en mi máximo respeto por la metáfora lingüística aquí empleada- algunos de los versículos del «Evangelio del Turismo de Alcantarillas», según Podemos.

-Mayo de 2020, en pleno azote de la pandemia, con un 0 turístico nunca antes imaginado y el empleo «al carajo», Alberto Garzón, Ministro de Consumo en representación de Unidas Podemos: «Tenemos un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido como la hostelería y el turismo. Son sectores, además de poco valor añadido, estacionales y precarios»… Padre nuestro que estás en los Cielos…

-Abril de 2022, Semana Santa del año pasado. Francisco Déniz, portavoz parlamentario de Sí Podemos Canarias: «No puede seguir dándose (dinero público) para resucitar un modelo (turístico) muerto y agotado, …, basado en la reducción de costes, la explotación intensiva en mano de obra, el desastre ambiental y la especulación…una industria turística (la canaria) cuyo modelo está muerto y agotado»…Dime niño de quién eres…

-Agosto de 2022, Noemí Santana, Consejera canaria de Derechos Sociales, de Sí Podemos Canarias. «Hay quien no quiere oir hablar de la ecotasa, pero es un debate inevitable. Tarde o temprano se va a aplicar. Les guste a los poderosos o no. Canarias no puede seguir así». Turistas responsables, decía, no de miles de puestos de trabajo, sino de «barbaridades», del «colapso hídrico», de los «vertidos al mar sin autorización», de los «atascos» en nuestras carreteras; de «uno de cada cinco vuelos que aterrizan en España»; de «la mitad de la huella anual de carbono en las islas»; de las «condiciones de vida de la mayoría social de Canarias»; … ¡Al cielo con ella!

-Agosto de 2022, Juan Márquez, Viceconsejero canario de Cultura, de Sí Podemos Canarias: «Digital nomad, go home», ante la pretensión de la Consejería de Turismo de su mismo Pacto de las Flores de promocionar Canarias también como destino ideal para nómadas digitales y teletrabajadores…Por mi culpa, por mi gran culpa…

-Septiembre de 2022. Gemma Martínez, Viceconsejera de Derechos Sociales, de Sí Podemos Canarias: «Canarias para quien la habita». (sic) «Turismo», «especulación», «convivencia», «derecho a la vivienda»…Madre del Amor Hermoso…

-Y como colofón que da nombre al presente Evangelio. Marzo de 2023, la ya mencionada Laura Fuentes, hasta ayer mismo también Directora de Juventud del Gobierno de Canarias (la región de España con la tasa de paro juvenil más alta de todo el país), : «…uno de los asuntos que más interesa a los canarios es la regulación del turismo» -(no las listas –y las colas- de espera en Sanidad, Dependencia, Seguridad Social, Carreteras,..)-…«queremos diversificar la economía de verdad, que lo de la diversificación no sean palabras vacías, sino que sea real…no deberíamos hablar de saturación turística o de depredación turística por los porcentajes de zonas protegidas o no en Canarias, sino por las consecuencias que vemos…(agárrense fuerte) por las toallitas que hay en nuestros sistemas de alcantarillados…»…Cuatro esquinitas tiene mi cama…

Cual pirómanos soñando con asaltar, no los cielos, sino un tanque de refinería. ¿Se acuerdan? «El cielo no se toma por consenso: se toma por asalto».

Finalizaba, precisamente, el artículo de la Sra. Martínez, titulado «Canarias para quien la habita», con la siguiente reflexión: «El futuro de la Canarias que queremos debe decidirlo quien la habita. Y quien la va a cuidar del futuro».

Nada mejor, ahora como nunca y de verdad, que reflexionar y decidir todos los canarios y canarias, serena y sosegadamente, respecto a en qué fuerza política depositar su voto de confianza en las inminentes elecciones municipales y autonómicas. A fin de, a ser posible, poder celebrar, cuarenta y ocho horas más tarde, el Día de Canarias, que en verdad sí que podemos proyectar otra mucha mejor Canarias. Que en verdad sí se puede…conseguir.

Y si no, en la confianza en que el señor Torres, en ese hipotético escenario, no acabe accediendo a tamaña pretensión y dislate de Sí Podemos Canarias, al menos, siempre nos quedará la «Ley del sólo sí es sí», para, en justicia, rebajar tamaña pre-condena a nuestro Turismo. O, incluso, devolverle su plena y merecida «libertad».

¡Viva Canarias y la madre que la parió!